Ймовірно, Росія не полишить спроб залишити нас без світла і цього року, тож Техно 24 підготував перелік базових ґаджетів та речей, які потрібно мати вдома на випадок відключення світла.

Корисно Чому ваш смартфон так швидко розряджається і як це виправити?

1. Освітлювальні прилади

Першою і головною необхідністю під час відключення електроенергії є достатнє освітлення. Хоча зазвичай використовують ліхтарики, лампи та свічки, подумайте про придбання ручного ліхтарика або універсального освітлювального та аварійного інструменту, який має функції зарядки телефону та радіо. Переконайтеся, що ці предмети легко доступні в разі відключення електроенергії.

В інтернеті можна придбати безліч різних світлодіодних ламп з живленням від USB, які можна буде підключити до павербанка і які не споживатимуть багато енергії. Крім того, варто запастися набором невеликих ламп, які кріпляться до поверхні – їх можна розмістити у різних кімнатах, ванні, туалеті чи кухні, щоб мати світло навіть тоді, коли електрика відсутня.

2. Джерела живлення.

Подбайте про те, щоб вдома був запас різноманітних батарейок, включаючи 9В, D, C, AA та AAA типів – усе, чого може потребувати ваша техніка.

Портативний павербанк – обов'язковий пристрій вдома. Він стане вам у пригоді, коли не буде світла. Як правильно вибрати павербанк для смартфона, читайте у нашому матеріалі.

Для того, щоб домашній інтернет був автономний, краще придбати окремий павербанк, або джерело безперебійного живлення для роутера. Як зробити так, щоб інтернет вдома працював навіть без електроенергії, читайте тут.

Не забудьте і про ноутбук. Якщо ви працюєте з дому, то варто забезпечити окремим живленням і його. Для цього підійде павербанк, але він має володіти певними характеристиками. Як обрати павербанк для ноутбука, можете прочитати у цій статті.

На випадок тривалих відключень розгляньте можливість придбання резервного генератора, якщо ви живете у будинку. Про те, як правильно обрати генератор для будинку ми раніше писали ось тут.

Якщо ви мешкаєте у квартирі, розумним рішенням буде придбання портативної зарядної станції. Тут слід порахувати скільки пристроїв вам потрібно заряджати і яким з них знадобиться постійне споживання енергії. Ось поради, як це зробити правильно. Знаючи це ви зможете обрати ту чи іншу станцію. На що звернути увагу при виборі станції, читайте в окремій статті присвяченій цій темі.

3. Опалення.

Про осінньо-зимовий період слід подумати на перед. Тепло вам буде необхідне для приготування їжі та підтримання достатньої температури у помешканні. Резервні джерела живлення можуть постачати електроенергію для портативних приладів, таких як обігрівачі та плити.

Крім того, портативні пропанові грилі та обігрівачі можуть слугувати аварійними джерелами тепла. Однак вони вимагають чіткого дотримання суворих правил безпеки, тож не зайвим буде купити у квартиру чи будинок додатковий вогнегасник і тримати його поблизу.

Бажано мати під рукою запас ковдр, спальних мішків і теплого одягу. Розумним буде придбання спеціальної термобілизни та хімічних грілок для рук і ніг. Якщо ці речі не знадобляться вам, їх завжди можна взяти із собою на прогулянку або у похід.

4. Питна вода

Забезпечте себе надійним джерелом чистої питної води під час відключення електроенергії: тримайте під рукою ящик води у пляшках або бутлях, регулярно перевіряйте термін придатності та використовуйте глечик з фільтром для води.

Не зайвим буде придбати спеціальні таблетки для очищення води від забруднень, або соломинку LifeStraw.

5. Їжа, що не псується

Важливо мати в домі продукти, які не псуються і не потребують охолодження. Це можуть бути консерви, сушені продукти, закуски і не забудьте про напої й корм для домашніх тварин.

Регулярно змінюйте продукти, щоб запобігти їх псуванню, або ж подумайте про придбання наборів продуктів на випадок надзвичайних ситуацій, призначених для тривалого зберігання, зазвичай їх можна придбати в магазинах, які торгують туристичним та похідним спорядженням.

6. Основні медичні засоби

Переконайтеся, що ваша аптечка добре укомплектована для надання першої медичної допомоги при поширених травмах та невідкладних станах.

До неї мають входити:

антисептичні серветки,

мазі з антибіотиками,

лейкопластир,

теплові та холодові пакети,

пінцет,

ватяні палички,

ліки,

термометр,

ножиці,

латексні рукавички та інше.

Регулярно перевіряйте та поповнюйте запаси за потреби.

7. Пристрої зв'язку

Хоча мобільні телефони незамінні, подумайте про альтернативні способи зв'язку під час відключення електроенергії. Інвестуйте в набір акумуляторних двосторонніх радіостанцій для сімейного спілкування. Крім того, ручний радіоприймач може надати життєво важливі новини про місцеві та глобальні події, а також стати джерелом розваг.

Подбайте про те, щоб у вашому будинку чи квартирі був супутниковий або оптоволоконний інтернет. Дізнайтеся у свого провайдера чи є можливість провести до вашого помешкання саме такий інтернет. Додатково переконайтеся, що ваш павербанк може бути джерелом живлення для роутерів і що у вас є спеціальні перехідники – дозволить вам мати інтернет у будинку навіть тоді, коли не буде світла.

8. Утилізація відходів

Підготуйтеся до утилізації відходів за відсутності функціонуючих туалетів: запасіться мішками для сміття, кухонними рушниками, туалетним папером, антибактеріальними серветками та дезінфікуючим засобом для рук.

Застібки-блискавки допоможуть надійно закрити контейнери для сміття. Наявність декількох сміттєвих баків, готових до використання, забезпечить належне управління відходами, а це може бути дуже важливо.

Дивіться також Чому не вийде підключити роутер до будь-якого павербанку і що саме вам потрібно

Підготовка до відключення електроенергії за допомогою цих необхідних речей може суттєво покращити вашу безпеку та комфорт у складні часи. Не забувайте регулярно перевіряти та підтримувати в належному стані свої запаси на випадок тривалих відключень електроенергії, щоб вони були готові, коли це буде потрібно найбільше.