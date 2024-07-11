Вероятно, Россия не оставит попыток оставить нас без света и в этом году, поэтому Техно 24 подготовил перечень базовых гаджетов и вещей, которые нужно иметь дома на случай отключения света.

Полезно Почему ваш смартфон так быстро разряжается и как это исправить?

1. Осветительные приборы

Первой и главной необходимостью во время отключения электроэнергии является достаточное освещение. Хотя обычно используют фонарики, лампы и свечи, подумайте о приобретении ручного фонарика или универсального осветительного и аварийного инструмента, который имеет функции зарядки телефона и радио. Убедитесь, что эти предметы легко доступны в случае отключения электроэнергии.

В интернете можно приобрести множество различных светодиодных ламп с питанием от USB, которые можно будет подключить к павербанку и которые не будут потреблять много энергии. Кроме того, стоит запастись набором небольших ламп, которые крепятся к поверхности – их можно разместить в разных комнатах, ванне, туалете или кухне, чтобы иметь свет даже тогда, когда электричество отсутствует.

2. Источники питания.

Позаботьтесь о том, чтобы дома был запас различных батареек, включая 9В, D, C, AA и AAA типов – все, чего может потребовать ваша техника.

Портативный павербанк – обязательное устройство дома. Он пригодится вам, когда не будет света. Как правильно выбрать павербанк для смартфона, читайте в нашем материале.

Для того, чтобы домашний интернет был автономный, лучше приобрести отдельный павербанк, или источник бесперебойного питания для роутера. Как сделать так, чтобы интернет дома работал даже без электроэнергии, читайте здесь.

Не забудьте и про ноутбук. Если вы работаете из дома, то стоит обеспечить отдельным питанием и его. Для этого подойдет павербанк, но он должен обладать определенными характеристиками. Как выбрать павербанк для ноутбука, можете прочитать в этой статье.

На случай длительных отключений рассмотрите возможность приобретения резервного генератора, если вы живете в доме. О том, как правильно выбрать генератор для дома мы ранее писали вот здесь.

Если вы живете в квартире, разумным решением будет приобретение портативной зарядной станции. Здесь следует посчитать сколько устройств вам нужно заряжать и каким из них понадобится постоянное потребление энергии. Вот советы, как это сделать правильно. Зная это, вы сможете выбрать ту или иную станцию. На что обратить внимание при выборе станции, читайте в отдельной статье посвященной этой теме.

3. Отопление.

Об осенне-зимнем периоде следует подумать на перед. Тепло вам будет необходимо для приготовления пищи и поддержания достаточной температуры в помещении. Резервные источники питания могут поставлять электроэнергию для портативных приборов, таких как обогреватели и плиты.

Кроме того, портативные пропановые грили и обогреватели могут служить аварийными источниками тепла. Однако они требуют четкого соблюдения строгих правил безопасности, поэтому не лишним будет купить в квартиру или дом дополнительный огнетушитель и держать его поблизости.

Желательно иметь под рукой запас одеял, спальных мешков и теплой одежды. Разумным будет приобретение специального термобелья и химических грелок для рук и ног. Если эти вещи не понадобятся вам, их всегда можно взять с собой на прогулку или в поход.

4. Питьевая вода

Обеспечьте себя надежным источником чистой питьевой воды во время отключения электроэнергии: держите под рукой ящик воды в бутылках или бутылях, регулярно проверяйте срок годности и используйте кувшин с фильтром для воды.

Не лишним будет приобрести специальные таблетки для очистки воды от загрязнений, или соломинку LifeStraw.

5. Еда, что не портится

Важно иметь в доме продукты, которые не портятся и не нуждаются в охлаждении. Это могут быть консервы, сушеные продукты, закуски и не забудьте про напитки и корм для домашних животных.

Регулярно меняйте продукты, чтобы предотвратить их порчу, или же подумайте о приобретении наборов продуктов на случай чрезвычайных ситуаций, предназначенных для длительного хранения, обычно их можно приобрести в магазинах, торгующих туристическим и походным снаряжением.

6. Основные медицинские средства

Убедитесь, что ваша аптечка хорошо укомплектована для оказания первой медицинской помощи при распространенных травмах и неотложных состояниях.

В нее должны входить:

антисептические салфетки,

мази с антибиотиками,

лейкопластырь,

тепловые и холодовые пакеты,

пинцет,

ватные палочки,

лекарства,

термометр,

ножницы,

латексные перчатки и прочее.

Регулярно проверяйте и пополняйте запасы при необходимости.

7. Устройства связи

Хотя мобильные телефоны незаменимы, подумайте об альтернативных способах связи во время отключения электроэнергии. Инвестируйте в набор аккумуляторных двусторонних радиостанций для семейного общения. Кроме того, ручной радиоприемник может предоставить жизненно важные новости о местных и глобальных событиях, а также стать источником развлечений.

Позаботьтесь о том, чтобы в вашем доме или квартире был спутниковый или оптоволоконный интернет. Узнайте у своего провайдера есть ли возможность провести к вашему дому именно такой интернет. Дополнительно убедитесь, что ваш павербанк может быть источником питания для роутеров и у вас есть специальные переходники – позволит вам иметь интернет в доме даже тогда, когда не будет света.

8. Утилизация отходов

Подготовьтесь к утилизации отходов при отсутствии функционирующих туалетов: запаситесь мешками для мусора, кухонными полотенцами, туалетной бумагой, антибактериальными салфетками и дезинфицирующим средством для рук.

Застежки-молнии помогут надежно закрыть контейнеры для мусора. Наличие нескольких мусорных баков, готовых к использованию, обеспечит надлежащее управление отходами, а это может быть очень важно.

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Подготовка к отключению электроэнергии с помощью этих необходимых вещей может существенно улучшить вашу безопасность и комфорт в сложные времена. Не забывайте регулярно проверять и поддерживать в надлежащем состоянии свои запасы на случай длительных отключений электроэнергии, чтобы они были готовы, когда это потребуется больше всего.