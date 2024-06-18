Важно отметить, что речь в этом материале пойдет о генераторах для частных домов, в которых прибор можно разместить на открытом воздухе. Дело в том, что они производят выбросы, которые нельзя накапливать в квартире или даже на балконе, отмечает Техно 24.

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Как выбрать генератор

Выбирая генератор для частного дома, вам нужно решить, какие из его особенностей являются важнейшими для конкретно ваших потребностей:

  • мощность,
  • масса,
  • размеры,
  • время работы,
  • уровень шума,
  • простота запуска,
  • возможность автоматического ввода резерва,
  • стоимость.

Мощность генератора – первое, о чем следует задуматься. Расчет необходимой мощности производится очень просто: суммируйте потребляемую мощность электроприборов, которые будут благодаря ему работать. Эту информацию можно получить на информационных этикетках вашей техники. Это могут быть разнообразные нагревательные приборы, компьютеры, бытовая техника, лампы и тому подобное.

Подумайте, без каких приборов вы могли бы обойтись при отсутствии света, заменив их чем-то другим, или же просто отложив использование до появления света – их можно не добавлять в список, но тогда придется придерживаться этих исключений.

Но не стоит перегибать палку, ведь чрезмерная мощность и низкое потребление также могут быть вредными. Приобретение генератора с большим резервом мощности без намерения использовать его на полную может привести к неполному сгоранию топлива, быстрому загрязнению свечей зажигания и более частой замене моторного масла. Эксплуатация бензинового генератора без нагрузки разрешается не более чем на 30 минут по тем же причинам.

Чтобы запитать электрический чайник и лампочку, не стоит покупать генератор на 6 киловатт.

Для значительного продления срока службы оборудования необходимо придерживаться минимальной нагрузки – 20% от мощности для бензиновых моторов и 25% для дизельных.

В случае, когда оборудование используется только для резервного электроснабжения с бытовыми приборами как потребителями, достаточной будет мощность в 2.5 – 3.5 киловатта, с номинальной мощностью 2 – 2.5 киловатта.

Бензиновый или дизельный

Двигатель – центральная часть вашего будущего генератора, от него будет зависеть и срок его службы. По типу топлива моторы можно разделить на бензиновые и дизельные.

  • Преимущества дизельных - больший ресурс и меньшее потребление топлива по сравнению с бензиновыми. Но генераторы на дизельном топливе в среднем вдвое дороже. Дизельная электростанция актуальна, когда нужен постоянный источник энергии и длительная работа (от 8 часов ежедневно) или если нужна мощность от 10 киловатт. Дизельные электростанции характеризуются долговечностью и большим моторесурсом.
  • Бензиновые варианты отличаются небольшим весом двигателя и меньшей стоимостью. Если генератор будет эксплуатироваться как аварийный источник питания, лучше выбрать машину с бензиновым двигателем. У бензогенераторов менее трудоемкое и более простое обслуживание.

Нюансы

  • Медицинское оборудование и компьютеры имеют особо чувствительные требования к электропитанию: их работа требует ровную синусоиду тока, обеспечить которую смогут лишь генераторы инверторного типа. Они обеспечат идеальное качество тока и позволяют подключать технику напрямую (без стабилизатора).
  • Лучше, если такие агрегаты электростанции как ротор и статор будут иметь медную обмотку, а не алюминиевую. Медь лучше проводит ток и имеет низкую теплопроводность, как следствие, при эксплуатации прибор будет меньше перегреваться.
  • Плюсом будет если станция оснащена стабилизатором напряжения на выходе. Он выравнивает напряжение при изменении оборотов мотора, что обеспечивает стабильное питание ваших приборов.

Автоматика

При наличии автоматической системы, запуск и остановка генератора происходят без участия оператора – если напряжение исчезает на более чем 10 секунд, генератор автоматически стартует. Когда напряжение в сети восстанавливается, автоматика сама выключает устройство.

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Итак, какой генератор выбрать для дома

Для стандартного набора электроприборов достаточно минимальной мощности 2 киловатта. Если вы хотите, чтобы все устройства в доме для 3-4 человек работали бесперебойно, выбирайте электрогенератор мощностью не менее 5 киловатт. Такой генератор обеспечит энергией все стандартные приборы.