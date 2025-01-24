Безбар’єрність цифрових послуг в Україні: як Мінцифра працює над доступністю для всіх

Україна активно впроваджує принципи безбар’єрності в цифрових послугах, забезпечуючи рівний доступ для всіх громадян. Валерія Коваль, заступниця керівника з розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації, підкреслила, що у 2023 році особливу увагу було приділено саме доступності цифрових сервісів для різних верств населення. Ось як це працює.

Безбар'єрність – головна мета

Одним із ключових досягнень стала робота спеціальних команд, які займаються створенням інклюзивних послуг для людей з інвалідністю, мешканців віддалених громад та осіб старшого віку. Завдяки цьому Мінцифра забезпечує можливість користування електронними послугами навіть для тих, хто раніше стикався з труднощами через фізичні чи технічні бар’єри, повідомляє кореспондент 24 Каналу Лев Шевченко.

Дивіться також Оскільки TikTok у США врятовано, Ілон Маск незадоволений, що його соцмережа заблокована в Китаї

За словами Валерії Коваль, заступниці керівника з розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації, зростання рівня задоволеності електронними послугами на 5% свідчить про те, що громадяни позитивно оцінюють зусилля держави у сфері цифрової трансформації. Важливим аспектом є автоматизація багатьох процесів, таких як автоматичне подовження субсидій, що спрощує отримання послуг для всіх користувачів.

Крім того, за її словами, Україна стала однією з найзручніших країн у світі для взаємодії з державою завдяки електронним послугам. Українці, які зустрілися з бюрократією в Європі, "почали цінувати простоту оформлення документів в Україні". Наприклад, в Україні можна відкрити банківський рахунок онлайн за кілька кліків.

Олена Урсу, керівниця групи проєктів Програми розвитку ООН з демократичного врядування, також відзначила важливість рівного доступу до послуг. За підтримки ПРООН було створено 51 електронну послугу, які використовували понад 38 мільйонів разів. Особливий акцент зроблено на підвищенні цифрової грамотності серед уразливих груп, зокрема внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю та ветеранів.

В цілому безбар’єрність цифрових послуг — це не лише про зручність. Це потужний інструмент для створення інклюзивного суспільства для всіх. Україна рухається в цьому напрямку, забезпечуючи рівні можливості для кожного громадянина користуватися сучасними технологіями та сервісами.