Безбарьерность – главная цель

Одним из ключевых достижений стала работа специальных команд, которые занимаются созданием инклюзивных услуг для людей с инвалидностью, жителей отдаленных общин и лиц старшего возраста. Благодаря этому Минцифра обеспечивает возможность пользования электронными услугами даже для тех, кто ранее сталкивался с трудностями из-за физических или технических барьеров, сообщает корреспондент 24 Канала Лев Шевченко.

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По словам Валерии Коваль, заместителя руководителя по развитию электронных услуг Министерства цифровой трансформации, рост уровня удовлетворенности электронными услугами на 5% свидетельствует о том, что граждане положительно оценивают усилия государства в сфере цифровой трансформации. Важным аспектом является автоматизация многих процессов, таких как автоматическое продление субсидий, что упрощает получение услуг для всех пользователей.

Кроме того, по ее словам, Украина стала одной из самых удобных стран в мире для взаимодействия с государством благодаря электронным услугам. Украинцы, которые встретились с бюрократией в Европе, "начали ценить простоту оформления документов в Украине". Например, в Украине можно открыть банковский счет онлайн за несколько кликов.

Елена Урсу, руководитель группы проектов Программы развития ООН по демократическому управлению, также отметила важность равного доступа к услугам. При поддержке ПРООН было создано 51 электронную услугу, которые использовали более 38 миллионов раз. Особый акцент сделан на повышении цифровой грамотности среди уязвимых групп, в частности внутренне перемещенных лиц, людей с инвалидностью и ветеранов.

В целом безбарьерность цифровых услуг — это не только об удобстве. Это мощный инструмент для создания инклюзивного общества для всех. Украина движется в этом направлении, обеспечивая равные возможности для каждого гражданина пользоваться современными технологиями и сервисами.