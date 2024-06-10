YouTube дозволив усім охочим випробувати новий дизайн: як увімкнути

Протягом двох місяців YouTube тестував новий дизайн сторінки відтворення відео, який, схоже, не сподобався більшості користувачів. Тепер сервіс дає можливість випробувати новий дизайн більшій кількості людей. Як це зробити?

Кому доступне тестування

Цей новий дизайн уперше з'явився у квітні та одразу ж отримав негативні відгуки від користувачів, які першими почали його тестувати. За кілька тижнів редизайн було значною мірою скасовано, але наприкінці травня його знову почали впроваджувати, і відтоді він продовжує з'являтися для користувачів.

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Отримати доступ до нового дизайну можуть лише підписники YouTube Premium.

Головною зміною є те, що інформаційний блок, де містилися відомості про назву ролика, його опис, коментарі, а також кнопки вподобання, збереження та поширення, помінявся місцем із блоком рекомендацій. Тепер вся інформація про відео розташована праворуч, а рекомендації – внизу під плеєром.



Новий вигляд сторінки перегляду відео / Скриншот 24 Каналу

Як увімкнути новий дизайн сторінки перегляду

Для того, щоб увімкнути новий дизайн, є два способи:

Ви можете отримати відповідне сповіщення, зайшовши на YouTube. Натисніть кнопку "Спробувати", щоб погодитися на тестування.

Це також можна зробити вручну, якщо такого сповіщення немає. Для цього зайдіть на сторінку експериментальних функцій і в блоці "Оновлена сторінка перегляду" натисніть синю кнопку "Спробувати". Нагадуємо, для цього у вас повинна бути підписка на YouTube Premium.

Після тестування ви можете перейти на ту ж сторінку, щоб скористатися кнопкою відгуку, яка з'явиться поряд. Таким чином можна повідомити розробникам про всі недоліки й побажання.

Як уже згадувалося, відгуки користувачів, які тестували новий дизайн, були в переважній більшості негативними. В описі редизайну YouTube заявляє про "покращений досвід перегляду", який "полегшує пошук пов'язаного контенту" і "покращує" доступ до коментарів. Але користувачі кажуть, що їм це нагадує порносайти.

Експеримент. Якщо Google отримає переважно негативну реакцію, то, ймовірно, відмовиться від впровадження, як це часто бувало раніше.