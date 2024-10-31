Смартфон сповістить вас про стук у двері, плач дитини чи сигналізацію – ось як це налаштувати

Операційна система Android перетворює ваш смартфон в багатофункціональний пристрій з можливостями, про які ви навіть не здогадувалися. Наприклад пристрій може "почути" коли хтось стукає у двері і сповістити вас про це – корисно, якщо ви в іншій кімнаті працюєте в навушниках. Але це далеко не всі можливості.

Редакція Техно 24 розібралася у тому, як працює функція "Сповіщення про звуки" і як вона може бути корисною в домашніх умовах.

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Сповіщення на смартфон, коли хтось стукає у двері (і не тільки)

Ваш смартфон здатен сповістити вас про різноманітні звуки в оточенні. Це одна з функцій, яка допомагає людям з інвалідністю, наприклад тим, які мають проблеми зі слухом, зрозуміти, що у їхні двері хтось стукає, або ж у квартирі гавкає собака чи плаче дитина.

Загалом ґаджет може розпізнати чимало звуків, серед яких:

Димова й пожежна сигналізація,

Сирени та звуки тривог,

Звуки дитини,

Гавкіт собак,

Стукіт у двері,

Дверний дзвінок,

Сигнали приладів,

Дзвінок стаціонарного телефона,

Звуки води.

Усі ці звуки ваш смартфон може розпізнати і сповістити вас про це у вигляді виринаючого вікна на екрані пристрою. І цю функцію можна використати, якщо ви, наприклад, вирішили попрацювати в навушниках під улюблену музику, але не хочете пропустити важливу доставку, візит слюсаря чи сигнал тривоги.

Як це налаштувати

Спершу вам потрібно зайти в меню Налаштування вашого смартфона і знайти там розділ Спеціальні функції (або розширені функції); Натисніть Доступність, а потім Сповіщення про звуки; Виберіть Відкрити сповіщення про звуки, надайте дозволи на доступ до мікрофона й надсилання сповіщень; Оберіть на які звуки має реагувати ваш смартфон.

Спершу вам може бути потрібно встановити застосунок Google "Миттєва транскрипція" з Google Play. Наприклад в Oppo Reno12 F ці функції Google за замовчуванням відсутні, але вони підтримуються на усіх смартфонах з версією Android 12 і вище.

Якщо ж ви встановили застосунок "Миттєва транскрипція", вам потрібно відкрити його і налаштувати за наступним зразком.

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Ця функція може виявитися дуже корисною як для вас, так і для членів вашої родини, які можуть мати проблеми зі слухом. Авжеж покладатися на неї на 100% не варто, але вона точно стане вам у пригоді, а налаштувати її доволі просто та швидко.