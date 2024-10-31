Смартфон сповістить вас про стук у двері, плач дитини чи сигналізацію – ось як це налаштувати
Операційна система Android перетворює ваш смартфон в багатофункціональний пристрій з можливостями, про які ви навіть не здогадувалися. Наприклад пристрій може "почути" коли хтось стукає у двері і сповістити вас про це – корисно, якщо ви в іншій кімнаті працюєте в навушниках. Але це далеко не всі можливості.
Редакція Техно 24 розібралася у тому, як працює функція "Сповіщення про звуки" і як вона може бути корисною в домашніх умовах.
Корисно Не працює сенсорний екран на смартфоні: як виправити ситуацію
Сповіщення на смартфон, коли хтось стукає у двері (і не тільки)
Ваш смартфон здатен сповістити вас про різноманітні звуки в оточенні. Це одна з функцій, яка допомагає людям з інвалідністю, наприклад тим, які мають проблеми зі слухом, зрозуміти, що у їхні двері хтось стукає, або ж у квартирі гавкає собака чи плаче дитина.
Загалом ґаджет може розпізнати чимало звуків, серед яких:
- Димова й пожежна сигналізація,
- Сирени та звуки тривог,
- Звуки дитини,
- Гавкіт собак,
- Стукіт у двері,
- Дверний дзвінок,
- Сигнали приладів,
- Дзвінок стаціонарного телефона,
- Звуки води.
Усі ці звуки ваш смартфон може розпізнати і сповістити вас про це у вигляді виринаючого вікна на екрані пристрою. І цю функцію можна використати, якщо ви, наприклад, вирішили попрацювати в навушниках під улюблену музику, але не хочете пропустити важливу доставку, візит слюсаря чи сигнал тривоги.
Як це налаштуватиВажливо! Спершу вам може бути потрібно встановити застосунок Google "Миттєва транскрипція" з Google Play. Наприклад в Oppo Reno12 F ці функції Google за замовчуванням відсутні, але вони підтримуються на усіх смартфонах з версією Android 12 і вище.
- Спершу вам потрібно зайти в меню Налаштування вашого смартфона і знайти там розділ Спеціальні функції (або розширені функції);
- Натисніть Доступність, а потім Сповіщення про звуки;
- Виберіть Відкрити сповіщення про звуки, надайте дозволи на доступ до мікрофона й надсилання сповіщень;
- Оберіть на які звуки має реагувати ваш смартфон.
Якщо ж ви встановили застосунок "Миттєва транскрипція", вам потрібно відкрити його і налаштувати за наступним зразком.
Дивіться також Корисні функції вашого Android смартфона, про які ви могли не знати
Ця функція може виявитися дуже корисною як для вас, так і для членів вашої родини, які можуть мати проблеми зі слухом. Авжеж покладатися на неї на 100% не варто, але вона точно стане вам у пригоді, а налаштувати її доволі просто та швидко.