Врятує, якщо немає світла та мобільного зв'язку: як обрати радіоприймач

Масовані ракетні обстріли Росією території України часто стають причиною відключення електроенергії. В такі моменти страждають не лише приватні будинки, але й інфраструктура операторів мобільного зв'язку. Саме тому часто коли немає світла, зникає і мобільний зв'язок, а з ним і інтернет.

За такого сценарію ви можете залишитися без джерела інформації, а це дуже важливо, особливо, коли триває повітряна тривога. Не бути інформаційно відрізаним від світу допоможе звичайне радіо – ґаджет, про який всі могли давно забути. 24 канал поцікавився де можна придбати звичайне радіо і наскільки воно доступне зараз.

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Ми звикли до того, що інтернет завжди доступний – достатньо взяти смартфон і ми отримуємо практично миттєвий доступ до будь-якого джерела новин. Саме тому, коли звичні способи отримання інформації недоступні, нам стає дуже незручно.

В такій ситуації нас може врятувати портативний радіоприймач, який не потребує багато енергії і часто працює або від невеликого акумулятора, або ж від звичайних батарейок.

Як вибрати радіоприймач

Купити радіоприймач не проблема. Ринок переповнений різноманітними пристроями на будь-який смак. Однак обираючи радіо варто звернути увагу на кілька важливих моментів.

За автономністю радіо може бути двох типів:

стаціонарне – не розраховане на перенесення, працює від мережі, використовується в домашніх умовах;

портативне – мобільний приймач з автономним живленням і великою антеною, що дозволяє вловлювати радіомовлення навіть далеко від радіовеж.

Зараз у магазинах можна знайти чимало радіоприймачів. Їх варто розділити на кілька категорій.

Кишенькове . Радіо з автономним живленням і роз'ємом під навушники. Чудово підходить для транспортування, не займає багато місця і не потребує багато енергії. А ще такі ґаджети дуже недорогі.

. Радіо з автономним живленням і роз'ємом під навушники. Чудово підходить для транспортування, не займає багато місця і не потребує багато енергії. А ще такі ґаджети дуже недорогі. Радіогодинник. Настільні електронні годинники з тюнером та дисплеєм, які потребують підключення до електромережі. Деякі пристрої можуть живитися від кількох батарейок або акумулятора.

Настільні електронні годинники з тюнером та дисплеєм, які потребують підключення до електромережі. Деякі пристрої можуть живитися від кількох батарейок або акумулятора. Будівельне радіо. Зазвичай габаритні пристрої з потужними динаміками і міцним корпусом. Таке радіо розраховане на використання на будівельних майданчик, тож зазвичай воно має низку додаткових функцій. Наприклад воно може мати додаткові розетки і використовуватися, як подовжувач. Що справді корисно, то це те, що зазвичай такі приймачі живляться від ємних акумуляторів і мають чималий ресурс роботи, хоч і коштують суттєво дорожче.

Зазвичай габаритні пристрої з потужними динаміками і міцним корпусом. Таке радіо розраховане на використання на будівельних майданчик, тож зазвичай воно має низку додаткових функцій. Наприклад воно може мати додаткові розетки і використовуватися, як подовжувач. Що справді корисно, то це те, що зазвичай такі приймачі живляться від ємних акумуляторів і мають чималий ресурс роботи, хоч і коштують суттєво дорожче. Інтернет-радіо. Пристрій розрахований на роботу від мережі інтернет за допомогою Wi-Fi або Ethernet. Такий приймач зазвичай має великі розміри, оснащується потужними динаміками і використовується стаціонарно. Деякі моделі приймають і ефірне мовлення, але у більшості випадків такі моделі живляться від електромережі.

У нашому сценарії використання ідеальним рішенням буде невелике портативне й автономне радіо. Варто подбати і про навушники, які не рідко виконують функцію антени. Можна розщедритися і придбати будівельне радіо та додатковий акумулятор.

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Якими характеристиками має володіти пристрій

Вимог до радіоприймача у нашому сценарії використання не багато, нам потрібно, щоб він стабільно та якісно приймав сигнал. Тому варто звернути увагу на такі речі:

Чутливість. Варто обирати моделі, у яких цей параметр нижче. У приймачів, що працюють на УКХ-частотах, чутливість варіюється в межах 0.1-10 мкВ. Оптимальне значення – 1-3 мкВ. В дорогих радіоприймачах чутливість можна регулювати.

Варто обирати моделі, у яких цей параметр нижче. У приймачів, що працюють на УКХ-частотах, чутливість варіюється в межах 0.1-10 мкВ. Оптимальне значення – 1-3 мкВ. В дорогих радіоприймачах чутливість можна регулювати. Селективність. Краще, щоб приймач відділяв сигнал однієї станції від іншої і не накладав його поверх. В недорогих приймачах слабка вибірковість: вони транслюють мовлення відразу кількох станцій. Дорожчі пристрої можуть якісно розділити сигнали, навіть якщо вони максимально поряд.

Краще, щоб приймач відділяв сигнал однієї станції від іншої і не накладав його поверх. В недорогих приймачах слабка вибірковість: вони транслюють мовлення відразу кількох станцій. Дорожчі пристрої можуть якісно розділити сигнали, навіть якщо вони максимально поряд. Динамічний діапазон. Краще обирати пристрій динамічний діапазон якого сягає не менше 70-100 дБ.

Дуже коротко про діапазони

Аналогові діапазони

УКХ-2 (FM) (87.5-108 МГц) – стандартний діапазон більш відомий, як FM. Забезпечує трансляцію стереозвуку на порівняно невеликі відстані (десятки кілометрів). Саме переважна більшість станцій працюють на цьому діапазоні. Чудово підходить для міста.

– стандартний діапазон більш відомий, як FM. Забезпечує трансляцію стереозвуку на порівняно невеликі відстані (десятки кілометрів). Саме переважна більшість станцій працюють на цьому діапазоні. Чудово підходить для міста. УКХ-1 (64.5-73 МГц) – здатен передавати сигнал на дещо більші дистанції ніж FM забезпечуючи таку ж якість.

– здатен передавати сигнал на дещо більші дистанції ніж FM забезпечуючи таку ж якість. КХ/SW (2.5-26.1 МГц) – характеризується високою дальністю передачі сигналу, але середньою якістю звуку.

– характеризується високою дальністю передачі сигналу, але середньою якістю звуку. СХ/AM (520-1610 кГц) – передає сигнал на сотні кілометрів, але при цьому якість звуку погіршується.

– передає сигнал на сотні кілометрів, але при цьому якість звуку погіршується. ДХ/LW (150-415 кГц) – відрізняється хорошою далекобійністю радіомовлення.

Цифрові діапазони

DAB (цифрове) – відрізняється від аналогових діапазонів якістю звуку і дальністю передачі. Дозволяє передавати текстову і графічну інформацію.

DAB+ – має ще більш високу якість звучання при аналогічних бітрейтах.

Кілька важливих порад з вибору радіоприймача

Краще одразу перевірити роботу приймача в магазині, щоб переконатися в його справній роботі.

Обирайте варіант зі змінними або висувними антенами. У крайньому разі з окремим окремим роз'ємом для антени.

Універсальне рішення – обрати приймач з можливістю підключення до електромережі та роботи від батарейок або акумулятора.

Найкращим вибором для міста стане приймач з FM діапазоном, тобто УКХ-2. Якщо ж ви мешкаєте у передмісті, містечку чи селі, краще обрати модель здатну приймати сигнал УКХ-1.

До речі, ваш смартфон також може мати функцію радіоприймача. Особливо, якщо це спеціальна модель захищеного від ударів пристрою. Також можна придбати звичайний кнопковий телефон з функцією FM-приймача – він використовує провідні навушники, як антену.

Варто також обшукати горище, там міг завалятися старенький дідусів приймач. Найімовірніше він досі робочий і може бути використаний з користю і сьогодні.