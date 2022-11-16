За такого сценарію ви можете залишитися без джерела інформації, а це дуже важливо, особливо, коли триває повітряна тривога. Не бути інформаційно відрізаним від світу допоможе звичайне радіо – ґаджет, про який всі могли давно забути. 24 канал поцікавився де можна придбати звичайне радіо і наскільки воно доступне зараз.

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Ми звикли до того, що інтернет завжди доступний – достатньо взяти смартфон і ми отримуємо практично миттєвий доступ до будь-якого джерела новин. Саме тому, коли звичні способи отримання інформації недоступні, нам стає дуже незручно.

В такій ситуації нас може врятувати портативний радіоприймач, який не потребує багато енергії і часто працює або від невеликого акумулятора, або ж від звичайних батарейок.

Як вибрати радіоприймач

Купити радіоприймач не проблема. Ринок переповнений різноманітними пристроями на будь-який смак. Однак обираючи радіо варто звернути увагу на кілька важливих моментів.

За автономністю радіо може бути двох типів:

стаціонарне – не розраховане на перенесення, працює від мережі, використовується в домашніх умовах;

портативне – мобільний приймач з автономним живленням і великою антеною, що дозволяє вловлювати радіомовлення навіть далеко від радіовеж.

Зараз у магазинах можна знайти чимало радіоприймачів. Їх варто розділити на кілька категорій.

Кишенькове . Радіо з автономним живленням і роз'ємом під навушники. Чудово підходить для транспортування, не займає багато місця і не потребує багато енергії. А ще такі ґаджети дуже недорогі.

. Радіо з автономним живленням і роз'ємом під навушники. Чудово підходить для транспортування, не займає багато місця і не потребує багато енергії. А ще такі ґаджети дуже недорогі. Радіогодинник. Настільні електронні годинники з тюнером та дисплеєм, які потребують підключення до електромережі. Деякі пристрої можуть живитися від кількох батарейок або акумулятора.

Настільні електронні годинники з тюнером та дисплеєм, які потребують підключення до електромережі. Деякі пристрої можуть живитися від кількох батарейок або акумулятора. Будівельне радіо. Зазвичай габаритні пристрої з потужними динаміками і міцним корпусом. Таке радіо розраховане на використання на будівельних майданчик, тож зазвичай воно має низку додаткових функцій. Наприклад воно може мати додаткові розетки і використовуватися, як подовжувач. Що справді корисно, то це те, що зазвичай такі приймачі живляться від ємних акумуляторів і мають чималий ресурс роботи, хоч і коштують суттєво дорожче.

Зазвичай габаритні пристрої з потужними динаміками і міцним корпусом. Таке радіо розраховане на використання на будівельних майданчик, тож зазвичай воно має низку додаткових функцій. Наприклад воно може мати додаткові розетки і використовуватися, як подовжувач. Що справді корисно, то це те, що зазвичай такі приймачі живляться від ємних акумуляторів і мають чималий ресурс роботи, хоч і коштують суттєво дорожче. Інтернет-радіо. Пристрій розрахований на роботу від мережі інтернет за допомогою Wi-Fi або Ethernet. Такий приймач зазвичай має великі розміри, оснащується потужними динаміками і використовується стаціонарно. Деякі моделі приймають і ефірне мовлення, але у більшості випадків такі моделі живляться від електромережі.

Важливо! У нашому сценарії використання ідеальним рішенням буде невелике портативне й автономне радіо. Варто подбати і про навушники, які не рідко виконують функцію антени. Можна розщедритися і придбати будівельне радіо та додатковий акумулятор.

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Якими характеристиками має володіти пристрій

Вимог до радіоприймача у нашому сценарії використання не багато, нам потрібно, щоб він стабільно та якісно приймав сигнал. Тому варто звернути увагу на такі речі:

Чутливість. Варто обирати моделі, у яких цей параметр нижче. У приймачів, що працюють на УКХ-частотах, чутливість варіюється в межах 0.1-10 мкВ. Оптимальне значення – 1-3 мкВ. В дорогих радіоприймачах чутливість можна регулювати.

Варто обирати моделі, у яких цей параметр нижче. У приймачів, що працюють на УКХ-частотах, чутливість варіюється в межах 0.1-10 мкВ. Оптимальне значення – 1-3 мкВ. В дорогих радіоприймачах чутливість можна регулювати. Селективність. Краще, щоб приймач відділяв сигнал однієї станції від іншої і не накладав його поверх. В недорогих приймачах слабка вибірковість: вони транслюють мовлення відразу кількох станцій. Дорожчі пристрої можуть якісно розділити сигнали, навіть якщо вони максимально поряд.

Краще, щоб приймач відділяв сигнал однієї станції від іншої і не накладав його поверх. В недорогих приймачах слабка вибірковість: вони транслюють мовлення відразу кількох станцій. Дорожчі пристрої можуть якісно розділити сигнали, навіть якщо вони максимально поряд. Динамічний діапазон. Краще обирати пристрій динамічний діапазон якого сягає не менше 70-100 дБ.

Дуже коротко про діапазони

Аналогові діапазони

УКХ-2 (FM) (87.5-108 МГц) – стандартний діапазон більш відомий, як FM. Забезпечує трансляцію стереозвуку на порівняно невеликі відстані (десятки кілометрів). Саме переважна більшість станцій працюють на цьому діапазоні. Чудово підходить для міста.

– стандартний діапазон більш відомий, як FM. Забезпечує трансляцію стереозвуку на порівняно невеликі відстані (десятки кілометрів). Саме переважна більшість станцій працюють на цьому діапазоні. Чудово підходить для міста. УКХ-1 (64.5-73 МГц) – здатен передавати сигнал на дещо більші дистанції ніж FM забезпечуючи таку ж якість.

– здатен передавати сигнал на дещо більші дистанції ніж FM забезпечуючи таку ж якість. КХ/SW (2.5-26.1 МГц) – характеризується високою дальністю передачі сигналу, але середньою якістю звуку.

– характеризується високою дальністю передачі сигналу, але середньою якістю звуку. СХ/AM (520-1610 кГц) – передає сигнал на сотні кілометрів, але при цьому якість звуку погіршується.

– передає сигнал на сотні кілометрів, але при цьому якість звуку погіршується. ДХ/LW (150-415 кГц) – відрізняється хорошою далекобійністю радіомовлення.

Цифрові діапазони

DAB (цифрове) – відрізняється від аналогових діапазонів якістю звуку і дальністю передачі. Дозволяє передавати текстову і графічну інформацію.

DAB+ – має ще більш високу якість звучання при аналогічних бітрейтах.

Важливо! Найкращим вибором для міста стане приймач з FM діапазоном, тобто УКХ-2. Якщо ж ви мешкаєте у передмісті, містечку чи селі, краще обрати модель здатну приймати сигнал УКХ-1.

Кілька важливих порад з вибору радіоприймача

Краще одразу перевірити роботу приймача в магазині, щоб переконатися в його справній роботі.

Обирайте варіант зі змінними або висувними антенами. У крайньому разі з окремим окремим роз'ємом для антени.

Універсальне рішення – обрати приймач з можливістю підключення до електромережі та роботи від батарейок або акумулятора.

До речі, ваш смартфон також може мати функцію радіоприймача. Особливо, якщо це спеціальна модель захищеного від ударів пристрою. Також можна придбати звичайний кнопковий телефон з функцією FM-приймача – він використовує провідні навушники, як антену.

Варто також обшукати горище, там міг завалятися старенький дідусів приймач. Найімовірніше він досі робочий і може бути використаний з користю і сьогодні.

Зверніть увагу! Особиста кібербезпека сьогодні є необхідним вмінням. Адже інтернет та смартфон знають про нас все, і доступ до цієї інформації легко можуть отримати шахраї. Ми розповіли, як зробити так, щоб ваші дані були надійно захищені.