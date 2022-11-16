При таком сценарии вы можете остаться без источника информации, а это очень важно, особенно когда идет воздушная тревога. Не быть информационно отрезанным от мира поможет обычное радио – гаджет, о котором все могли давно забыть. 24 канал поинтересовался где можно приобрести обычное радио и насколько оно доступно сейчас.

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Мы привыкли к тому, что интернет всегда доступен – достаточно взять смартфон и получаем практически мгновенный доступ к любому источнику новостей. Именно поэтому когда привычные способы получения информации недоступны, нам становится очень неудобно.

В такой ситуации нас может спасти портативный радиоприемник, который не требует много энергии и часто работает либо от небольшого аккумулятора, либо от обычных батареек.

Как выбрать радиоприемник

Купить радиоприемник не проблема. Рынок переполнен всевозможными устройствами на любой вкус. Однако выбирая радио следует обратить внимание на несколько важных моментов.

По автономности радио может быть двух типов:

стационарное – не рассчитано на переноску, работает от сети, используется в домашних условиях;

– не рассчитано на переноску, работает от сети, используется в домашних условиях; портативное – мобильный приемник с автономным питанием и большой антенной, позволяющий улавливать радиовещание даже вдали от радиобашен.

Сейчас в магазинах можно найти немало радиоприемников. Их следует разделить на несколько категорий.

Карманное . Радио с автономным питанием и разъемом под наушники. Прекрасно подходит для транспортировки, не занимает много места и не требует много энергии. А еще такие гаджеты очень недорогие.

. Радио с автономным питанием и разъемом под наушники. Прекрасно подходит для транспортировки, не занимает много места и не требует много энергии. А еще такие гаджеты очень недорогие. Радиочасы. Настольные электронные часы с тюнером и дисплеем, требующие подключения к сети. Некоторые устройства могут питаться от нескольких батареек или аккумулятора.

Настольные электронные часы с тюнером и дисплеем, требующие подключения к сети. Некоторые устройства могут питаться от нескольких батареек или аккумулятора. Строительное радио. Обычно габаритные устройства с мощными динамиками и крепким корпусом. Такое радио рассчитано на использование на строительную площадку, поэтому обычно оно имеет ряд дополнительных функций. Например, оно может иметь дополнительные розетки и использоваться как удлинитель. Что действительно полезно, это то, что обычно такие приемники питаются от емких аккумуляторов и имеют немалый ресурс работы, хотя и стоят существенно дороже.

Обычно габаритные устройства с мощными динамиками и крепким корпусом. Такое радио рассчитано на использование на строительную площадку, поэтому обычно оно имеет ряд дополнительных функций. Например, оно может иметь дополнительные розетки и использоваться как удлинитель. Что действительно полезно, это то, что обычно такие приемники питаются от емких аккумуляторов и имеют немалый ресурс работы, хотя и стоят существенно дороже. Интернет-радио. Устройство рассчитано на работу от сети Интернет с помощью Wi-Fi или Ethernet. Такой приемопередатчик обычно имеет большие размеры, оснащается мощными динамиками и используется стационарно. Некоторые модели принимают и эфирную речь, но в большинстве случаев такие модели питаются от электросети.

Важно! В нашем сценарии использование идеальным решением будет небольшое портативное и автономное радио. Следует позаботиться и о наушниках, которые нередко выполняют функцию антенны. Можно раскошелиться и приобрести строительное радио и дополнительный аккумулятор.

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Какими характеристиками должно обладать устройство

Требований к радиоприемнику в нашем сценарии использования немного, нам нужно, чтобы он стабильно и качественно принимал сигнал. Поэтому следует обратить внимание на следующие вещи:

Чувствительность. Следует выбирать модели, у которых этот параметр ниже. У приемников, работающих на УКВ-частотах, чувствительность варьируется в пределах 0.1-10 мкВ. Оптимальное значение – 1-3 мкВ. В дорогих радиоприемниках чувствительность можно регулировать.

Следует выбирать модели, у которых этот параметр ниже. У приемников, работающих на УКВ-частотах, чувствительность варьируется в пределах 0.1-10 мкВ. Оптимальное значение – 1-3 мкВ. В дорогих радиоприемниках чувствительность можно регулировать. Селективность. Предпочтительно, чтобы приемник отделял сигнал одной станции от другой и не накладывал его поверх. В недорогих приемниках слабая избирательность: они транслируют речь сразу нескольких станций. Более дорогие устройства могут качественно разделить сигналы, даже если они максимально рядом.

Предпочтительно, чтобы приемник отделял сигнал одной станции от другой и не накладывал его поверх. В недорогих приемниках слабая избирательность: они транслируют речь сразу нескольких станций. Более дорогие устройства могут качественно разделить сигналы, даже если они максимально рядом. Динамический диапазон. Лучше выбирать устройство, динамический диапазон которого достигает не менее 70-100 дБ.

Очень коротко о диапазонах

Аналоговые диапазоны

УКВ-2 (FM) (87.5-108 МГц) – стандартный диапазон более известный, чем FM. Обеспечивает трансляцию стереозвука на сравнительно небольшие расстояния (десятки километров). Подавляющее большинство станций работают на этом диапазоне. Прекрасно подходит для города.

– стандартный диапазон более известный, чем FM. Обеспечивает трансляцию стереозвука на сравнительно небольшие расстояния (десятки километров). Подавляющее большинство станций работают на этом диапазоне. Прекрасно подходит для города. УКВ-1 (64.5-73 МГц) – способен передавать сигнал на несколько большие дистанции чем FM, обеспечивая такое же качество.

– способен передавать сигнал на несколько большие дистанции чем FM, обеспечивая такое же качество. КВ/SW (2.5-26.1 МГц) – характеризуется высокой дальностью передачи сигнала, но средним качеством звука.

– характеризуется высокой дальностью передачи сигнала, но средним качеством звука. СВ/AM (520–1610 кГц) – передает сигнал на сотни километров, но при этом качество звука ухудшается.

– передает сигнал на сотни километров, но при этом качество звука ухудшается. ДВ/LW (150-415 кГц) – отличается хорошей дальнобойностью радиовещания.

Цифровые диапазоны

DAB (цифровое) – отличается от аналоговых диапазонов качеством звука и дальностью передачи данных. Позволяет передавать текстовую и графическую информацию.

DAB+ – обладает еще более высоким качеством звучания при аналогичных битрейтах.

Важно! Лучшим выбором для города станет приемник с FM диапазоном, то есть УКВ-2. Если вы живете в пригороде, городке или деревне, лучше выбрать модель способную принимать сигнал УКВ-1.

Несколько важных советов по выбору радиоприемника

Лучше проверить работу приемника в магазине, чтобы убедиться в его исправной работе.

Выбирайте вариант со сменными или выдвижными антеннами. В крайнем случае с отдельным разъемом для антенны.

Универсальное решение – выбрать приемник с возможностью подключения к сети и работы от батареек или аккумулятора.

Кстати, ваш смартфон тоже может иметь функцию радиоприемника. Особенно если это специальная модель защищенного от ударов устройства. Также можно приобрести обычный кнопочный телефон с функцией FM-приемника – он использует ведущие наушники в качестве антенны.

Стоит также обыскать чердак, там мог заваляться старенький приемник дедушки. Скорее всего, он до сих пор рабочий и может быть использован с пользой и сегодня.

Обратите внимание! Личная кибербезопасность сегодня является необходимым умением. Ведь интернет и смартфон знают о нас все и доступ к этой информации легко могут получить мошенники. Мы рассказали, как сделать так, чтобы ваши данные были надежно защищены.