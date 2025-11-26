Друге життя для смартфона: неочевидні способи використання старих ґаджетів

Старий смартфон може отримати нове призначення й приносити користь замість того, щоб припадати пилом десь у шухляді. Окрім очевидних варіантів, на кшталт віддати дитині чи перетворити на камеру спостереження, існує чимало креативних і практичних способів перетворити застарілий пристрій на корисний ґаджет.

Як смартфон може стати пультом для дистанційного керування?

Якщо ваш старий Android-смартфон має інфрачервоний (IR) порт – невелике темне віконце на корпусі – його можна перетворити на універсальний пульт для телевізора, кондиціонера та інших домашніх пристроїв. У Google Play доступні спеціальні додатки, які дозволяють налаштувати управління різними приладами, кастомізувати макет кнопок і додавати теми. Це працює лише за умови прямої видимості між телефоном і пристроєм, пише 24 Канал.

Розумна панель керування домом

Старий смартфон або планшет можна закріпити на стіні й перетворити на стаціонарну панель керування розумним будинком. За допомогою Home Assistant, Google Assistant або спеціальних додатків як Action Blocks ви отримаєте централізований інтерфейс для управління освітленням, термостатами, камерами та іншими IoT-пристроями. Телефон залишається постійно підключеним до живлення та Wi-Fi, що робить його ідеальним для цієї ролі.​​



Смартфон може стати панеллю для керування розумним домом / Фото Unsplash

Мобільний файловий сервер

Старий смартфон можна перетворити на портативний мережевий накопичувач (NAS). За допомогою додатків як MiXplorer, Kodi або Prim-ftpd телефон стає сервером, що підтримує протоколи WebDAV, SMB або SFTP. Підключіть до нього microSD-карту або зовнішній накопичувач через OTG-кабель, і ви отримаєте власний NAS для обміну файлами, стрімінгу фільмів або резервного копіювання фото в домашній мережі.

Окремий музичний плеєр або подкаст-станція

Замість того щоб навантажувати основний телефон музикою та подкастами, використовуйте старий смартфон як окремий домашній медіаплеєр. Завантажте улюблені треки, підкасти чи аудіокниги та підключіть пристрій до стереосистеми через Bluetooth або аудіокабель на постійній основі.

GPS-навігатор для автомобіля

Перетворіть старий смартфон на GPS-навігатор для машини. Завантажте офлайн-карти в Google Maps або Waze, встановіть тримач на лобове скло чи панель приладів і підключіть зарядний пристрій. Це економить батарею основного телефона та забезпечує постійну доступність навігації.



Старий смартфон може стати GPS-навігатором у вашому автомобілі / Фото Unsplash

Відеореєстратор

За допомогою спеціальних додатків як Droid Dashcam старий телефон можна використовувати як відеореєстратор. Потрібен тримач, що не закриває камеру та порт зарядки, і телефон готовий записувати дорожню обстановку для захисту у разі ДТП або фіксації цікавих моментів у дорозі.

Електронна книга

Старий смартфон – відмінна альтернатива спеціалізованим читалкам. Встановіть додатки, такі як Google Play Books, Moon+ Reader або FBReader, для читання електронних книг у різних форматах. Налаштуйте яскравість, увімкніть нічний режим і насолоджуйтесь читанням, економлячи батарею основного пристрою.​

Радіоняня

За допомогою спеціальних додатків WiFi Baby Monitor, Bibino або Cloud Baby Monitor два старі смартфони перетворюються на систему відеоспостереження за дитиною. Один пристрій залишається в дитячій кімнаті як камера, інший у батьків для перегляду трансляції через Wi-Fi або мобільний інтернет. Додатки підтримують детекцію руху, нічне бачення, двосторонній зв'язок і хмарне зберігання відеозаписів.

Фітнес-трекер або тренувальний пристрій

Виділений старий смартфон стане чудовим фітнес-трекером. Додатки на кшталт Map My Fitness, MyFitnessPal, Strava відстежують дистанцію, калорії, пульс і час тренування без GPS-навантаження на основний телефон. Це зручно для пробіжок, велопрогулянок або занять у залі.



Зробіть зі смартфона фітнес-трекер / Фото Unsplash

Подкастингова станція

Старий смартфон можна використовувати для запису та стримінгу подкастів. Додатки, такі як Riverside, StreamYard або Roland GO:PODCAST, дозволяють записувати якісний звук, запрошувати гостей і транслювати безпосередньо на YouTube, Twitch або Facebook. Додайте петличний мікрофон, і ви готові до створення контенту.

Накопичувач для файлів

Старий смартфон з великою пам'яттю або підтримкою microSD-карт стає зручним портативним накопичувачем. Зберігайте фотографії, відео, документи або резервні копії, звільняючи місце на основному пристрої.