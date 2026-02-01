Три несподівані способи використати USB-порти монітора

Багато хто використовує монітор лише для зображення, але його USB-порти можуть розширити функціональність робочого простору. Вони дозволяють підключати додаткові пристрої, зовнішні накопичувачі та навіть створювати підсвітку, роблячи робоче місце більш комфортним і стильним.

Монітори з USB-портами дозволяють підключати не лише клавіатури та миші, а й різноманітні корисні пристрої. Ось три приклади, які допоможуть розширити можливості вашого робочого місця. Про це пише BGR.

Що можна підключити до USB-портів монітора?

USB-хаб для додаткових пристроїв. Наприклад, 4-портовий USB-хаб від Acer пропонує швидкість передачі даних до 5 Гбіт/с та підтримку plug-and-play. Він компактний, сумісний із USB-A та USB-C і дозволяє підключати одночасно кілька периферійних пристроїв. Як пише Yahoo Tech, завдяки GL3510-чіпу хаб працює без перегріву, але варто звернути увагу, що USB-C порт служить лише для стабільності та живлення, а не для передачі даних.

Зовнішній жорсткий диск. USB-порт монітора можна використати для підключення зовнішнього накопичувача, наприклад, Seagate Portable 2ТБ. Він забезпечує швидкість читання до 130 МБ/с, сумісний із Windows та Mac, і не потребує додаткового програмного забезпечення для роботи. Такий диск підійде для зберігання великих файлів та резервних копій.

Підсвітка під монітором. Якщо хочете трохи стилю, RGB-підсвітка ABCidy під монітор підключається через USB-A і пропонує понад 350 динамічних кольорів або 15 статичних варіантів. Підсвітка має пульт дистанційного керування та регулювання яскравості і швидкості світлових ефектів. Це простий і недорогий спосіб додати настрою робочому столу.

Перед покупкою завжди перевіряйте сумісність портів вашого монітора — для деяких моделей потрібен USB-B кабель для правильного функціонування.