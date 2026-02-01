Мониторы с USB-портами позволяют подключать не только клавиатуры и мыши, но и различные полезные устройства. Вот три примера, которые помогут расширить возможности вашего рабочего места. Об этом пишет BGR.

Что можно подключить к USB-портам монитора?

USB-хаб для дополнительных устройств. Например, 4-портовый USB-хаб от Acer предлагает скорость передачи данных до 5 Гбит/с и поддержку plug-and-play. Он компактный, совместим с USB-A и USB-C и позволяет подключать одновременно несколько периферийных устройств. Как пишет Yahoo Tech, благодаря GL3510-чипу хаб работает без перегрева, но стоит обратить внимание, что USB-C порт служит только для стабильности и питания, а не для передачи данных.

Внешний жесткий диск. USB-порт монитора можно использовать для подключения внешнего накопителя, например, Seagate Portable 2ТБ. Он обеспечивает скорость чтения до 130 МБ/с, совместим с Windows и Mac, и не требует дополнительного программного обеспечения для работы. Такой диск подойдет для хранения больших файлов и резервных копий.

Подсветка под монитором. Если хотите немного стиля, RGB-подсветка ABCidy под монитор подключается через USB-A и предлагает более 350 динамических цветов или 15 статических вариантов. Подсветка имеет пульт дистанционного управления и регулировку яркости и скорости световых эффектов. Это простой и недорогой способ добавить настроения рабочему столу.

Перед покупкой всегда проверяйте совместимость портов вашего монитора - для некоторых моделей требуется USB-B кабель для правильного функционирования.