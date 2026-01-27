Действительно ли USB-флешки уже не нужны?

За последние десять лет способ работы с файлами кардинально изменился. Небольшие документы легко передаются непосредственно между устройствами или через облачные сервисы. Для больших объемов данных пользователи все чаще выбирают внешние SSD или карты памяти microSD, цены на которые существенно снизились. На этом фоне USB-флешки выглядят устаревшим решением, пишет 24 Канал.

Впрочем, опыт показывает, что полный отказ от них не всегда оправдан. Старые накопители могут выполнять узкие, но критически важные задачи, где альтернативы либо менее удобны, либо менее безопасны.

Печать и локальные медиатеки без лишних рисков

Одна из ключевых причин хранить USB-флешку – работа с публичными устройствами. Если дома нет принтера, печать в библиотеке или канцелярском магазине часто требует передачи файлов. Отправка документов по электронной почте или через облако означает лишний обмен персональными данными. Физический накопитель в этом случае более простой и приватный вариант.

USB-накопители также удобны для создания локальных медиатек. Например, хранения ваших тайных файлов, которые вы не хотите держать в облаке.

Портативные программы для работы в любом месте

Еще один недооцененный сценарий – использования портативных программ. Это приложения, которые запускаются без установки на систему и сохраняют все настройки на флешке. На одном USB-накопителе можно держать браузер, графический редактор или медиаплеер и запускать их на любом компьютере.

Такой подход особенно полезен при работе на чужих или публичных устройствах, где нет доступа к привычным инструментам. Флешка фактически превращается в персональную рабочую среду, которая всегда под рукой.



Старые USB-флешки все еще имеют смысл в 2026 году / Фото Depositphotos

Загрузочные накопители как страховка

Самое практичное применение старых USB-дисков – создание загрузочных инсталляторов операционных систем. В случае сбоя, вируса или других неисправностей такой накопитель позволяет быстро переустановить систему без загрузки файлов с серверов.

Для некоторых ноутбуков это критически важно, ведь стандартная инсталляция может не учитывать специфические драйверы или особенности аппаратной части. Загрузочная флешка с полным набором необходимого программного обеспечения экономит время и нервы.

Почему физические носители все еще актуальны

Хотя USB-флешки не является самым надежным вариантом для долгосрочного хранения данных, они имеют одно ключевое преимущество – автономность. Файлы остаются локальными и доступными даже при отсутствии интернета или во время сбоя облачных сервисов. Именно эта простая, но надежная модель делает старые накопители полезным резервным инструментом, который стоит хранить на всякий случай.