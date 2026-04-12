Лише Google і нічого зайвого: як позбутися ШІ-оглядів під час пошуку, якщо вони вас дратують

Google активно впроваджує штучний інтелект у свій пошуковий механізм, створюючи спеціальні огляди, які мають давати відповіді на запитання без необхідності переходити на сторонні сайти. Проте ця функція викликає чимало нарікань: від зниження трафіку для видавців контенту до регулярних фактичних помилок у самих текстах, які генерує машина.

Для багатьох користувачів такий формат виявився занадто нав'язливим, оскільки він займає значну частину екрана, а офіційної кнопки для його повного вимкнення компанія досі не передбачила, залишаючи людей сам на сам з інтелектуальними алгоритмами. Фахівці, які працюють із різноманітними гаджетами – від ноутбуків з екранами діагоналлю понад 43 сантиметри до компактних смартфонів, – зазначають, що ці огляди суттєво ускладнюють повсякденну роботу, пише 24 Канал.

Як знову зробити Google простою пошуковою системою без автоматичних резюме?

Один із найбільш простих способів обійти алгоритм полягає у використанні спеціальних додаткових "кодів" безпосередньо під час написання запиту в рядку пошуку. Якщо наприкінці вашого запитання додати дефіс і слово AI (тобто написати "-AI"), система автоматично прибере блок із резюме зі сторінки результатів.

Ця хитрість базується на тому, що модифікатор фактично ламає логіку роботи системи, яка намагається підібрати інтелектуальну відповідь. Але варто зазначити, що схожий ефект може дати й додавання будь-яких випадкових символів після знака мінус, проте варіант із назвою технології виглядає найбільш логічним для запам'ятовування. Простіше кажучи, ШІ перестає з'являтися тоді, коли не розуміє запит.



Як прибрати ШІ-результати з пошуку Google / Скриншот 24 Каналу

Іншим офіційним, але дещо прихованим методом є перехід до спеціального фільтра "Вебсторінки", який нещодавно з'явився у верхній панелі інструментів Google поруч із категоріями "Зображення" та "Новини". Ця функція дозволяє миттєво повернути видачу до її традиційного вигляду, залишаючи на екрані лише класичні текстові посилання на ресурси без будь-яких додаткових вставок.

У випадках, коли цей розділ не відображається одразу серед основних вкладок, його можна легко знайти в меню, що розгортається під кнопкою "Більше". Хоча цей інструмент ефективно справляється з ШІ-видачею, варто пам'ятати, що він також приховує блоки з відео, попередній перегляд YouTube та інші мультимедійні елементи, фокусуючись виключно на посиланнях.



Як прибрати ШІ-результати з пошуку Google / Скриншот 24 Каналу

Для тих користувачів, які не бажають щоразу вручну натискати на фільтри, існує можливість автоматизувати процес через зміну параметрів самого браузера. Встановлено, що додавання технічного коду "&udm=14" до адреси результатів пошуку примусово активує режим без генеративних оглядів. Щоб не вводити це щоразу вручну, можна скористатися сервісом-посередником, таким як udm14.com, який працює як чиста оболонка для Google.

Проте варто зважати на те, що сторонні проксі-сайти потенційно можуть мати доступ до ваших пошукових запитів, тому до цього методу слід ставитися з певною обережністю.



Сервіс udm14.com, який дозволяє шукати без ШІ / Скриншот 24 Каналу

Якщо ж ви готові до більш рішучих змін, можна розглянути перехід на альтернативний браузер. Brave, наприклад, має вбудовані інструменти для блокування контенту, який розпізнаватиме та видалятиме інтелектуальні підказки Google. Він також дозволяє вимикати його власні ШІ-відповіді безпосередньо в налаштуваннях сторінки пошуку.