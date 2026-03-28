Як захистити персональні дані від постійного моніторингу?

Сервіси Google побудовані на інтенсивному зборі інформації. Компанія фіксує ваші пошукові запити, історію переглядів на YouTube та активність у численних додатках. Це робиться для того, щоб пришвидшити пошук і точніше відстежувати місцеперебування, проте ці ж дані стають основою для таргетованої реклами та рекомендованого контенту. Багато користувачів навіть не підозрюють, наскільки глибоко технологічний гігант проникає в їхнє приватне життя, а сама корпорація часто розраховує на те, що люди просто не знайдуть часу на вивчення налаштувань безпеки, пише 24 Канал.

Видаліть дані та забороніть їхнє збереження

Першим кроком до цифрової свободи є очищення історії вебпошуку та активності у додатках. Усі дії в екосистемі Google фіксуються у спеціальному розділі активності. Користувачі мають можливість негайно припинити відстеження, обравши опцію вимкнення, або ж піти далі та видалити вже накопичену інформацію з серверів компанії.

Цікаво, що систему можна налаштувати на автоматичне самоочищення. На вибір пропонуються інтервали у 3, 18 або 36 місяців – будь-які дані, старіші за цей термін, зникатимуть без додаткового втручання.

Окрім загального вимкнення, можна керувати історією окремих сервісів, таких як Карти, Новини або Play Market, видаляючи конкретні події або цілі часові проміжки.

Для зміни цих налаштувань:

На сторінці будь-якого сервісу Google натисніть на свій аватар праворуч зверху.

Оберіть "Керувати обліковим записом Google".

Перейдіть на вкладку "Дані й конфіденційність".

Виберіть меню "Історія додатків і вебпошуку".

Вимкніть відстеження геолокації

Окремої уваги заслуговує контроль за пересуваннями, який зберігається у так званій "Хронології". Це надзвичайно детальна мапа, де зафіксовані всі ваші візити, маршрути та поїздки. Рівень деталізації вражає: у системі можна побачити навіть точний шлях, яким ви їхали на автомобілі у конкретний день.

Останнім часом Google змінив підхід до зберігання цих даних – тепер "Хронологія" за замовчуванням зберігається безпосередньо на пристрої користувача, а не у хмарі, і автоматично видаляється через 3 місяці. Проте варто особисто перевірити, чи не активоване хмарне резервне копіювання у додатку Google Maps, оскільки це робить ваші пересування доступними з будь-якого іншого пристрою.

У налаштуваннях також можна вимкнути інтеграцію з Google Фото, щоб ваші знімки не відображалися на мапі пересувань.

Для зміни цих налаштувань:

На сторінці будь-якого сервісу Google натисніть на свій аватар праворуч зверху.

Оберіть "Керувати обліковим записом Google".

Перейдіть на вкладку "Дані й конфіденційність".

Виберіть меню "Хронологія".

Персоналізована реклама

Третім важливим аспектом є боротьба з персоналізованою рекламою. Google використовує вашу активність у мережі, історію YouTube та дані про місцеперебування, щоб показувати оголошення, які відповідають вашим інтересам.

Щоб покласти цьому край, необхідно зайти в "Мій центр реклами" та повністю вимкнути цю функцію. Це не лише видалить ваші попередні вподобання, а й заборонить Google використовувати вашу поточну активність для маркетингових цілей.

Додатково варто зазирнути в налаштування реклами від партнерів і заборонити стороннім компаніям використовувати ваші дані, зібрані через сервіси Google.

Для зміни цих налаштувань: