У YouTube з’явилась функція, яка прибирає Shorts зі стрічки

YouTube запустив нову функцію, яка дозволяє прибрати Shorts зі стрічки. Користувачі можуть встановити ліміт перегляду на нуль хвилин і таким чином очистити головну сторінку від коротких відео.

YouTube розширив можливості контролю часу перегляду, додавши нову опцію для Shorts. Тепер користувачі можуть встановити щоденний ліміт перегляду коротких відео на рівні від 15 хвилин до двох годин – або ж повністю вимкнути їх, обравши нуль хвилин. Про це пише Digital trends.

Як працює відключення Shorts у YouTube?

Функція стала продовженням таймера для Shorts, який платформа анонсувала ще восени. Раніше після досягнення встановленого ліміту користувач отримував нагадування про необхідність зробити паузу. Тепер же нульове значення фактично прибирає Shorts із головної сторінки.

Після активації цієї опції короткі відео більше не відображаються на домашньому екрані. Водночас це не повне блокування: Shorts можуть і далі з’являтися у вкладці підписок, а також відкриватися за прямими посиланнями або під час перегляду окремих відео.

Якщо користувач все ж спробує переглядати Shorts після досягнення ліміту, сервіс покаже повноекранне повідомлення про його перевищення. Далі рішення залишається за самим користувачем – продовжити або зупинитися.

Окрема версія функції передбачена для батьківського контролю. У цьому випадку обмеження стають жорсткішими: повідомлення про досягнення ліміту не можна ігнорувати, що унеможливлює подальший перегляд для дітей.

Як пише Engadget, у компанії підтвердили, що можливість встановити ліміт у нуль хвилин уже доступна для батьківських акаунтів і поступово з’являється у всіх користувачів. Опція знаходиться в налаштуваннях профілю, однак її розгортання може зайняти певний час.

Подібні інструменти контролю часу вже пропонують Instagram та TikTok. Водночас нова функція YouTube вирізняється можливістю повністю прибрати короткі відео зі стрічки без необхідності видаляти сам додаток.