Windows 11 таки дозволили встановлювати на несумісні комп'ютери

Попри попередні обмеження, які були озвучені не так давно, корпорація Microsoft тепер надає користувачам офіційні інструкції щодо встановлення Windows 11 на непідтримувані пристрої.

Нагадаємо, що раніше компанія наголошувала на тому, що Windows 11 буде доступна лише на пристроях з модулем Trusted Platform Module (TPM) 2.0. Тепер же Microsoft змінила своє рішення, але з однією важливою умовою, повідомляє 24 Канал.

А тим часом Windows 10 стає все більш популярним, хоч до його закриття залишилося менше як рік

Нові рекомендації, опубліковані на офіційній сторінці підтримки Microsoft, детально описують, як користувачі можуть обійти перевірку сумісності та встановити Windows 11 на непідтримуване обладнання.

Однак Microsoft наголошує, що робити це не рекомендується. Компанія попереджає, що користувачі можуть зіткнутися з:

нестабільністю системи,

проблемами сумісності,

відсутністю критично важливих оновлень безпеки.

Згідно із заявою Microsoft, користувачі, які спробують встановити Windows 11 на непідтримувані комп'ютери, побачать наступне повідомлення:

Цей комп'ютер не відповідає мінімальним системним вимогам для запуску Windows 11. Інсталяція Windows 11 на цей комп'ютер не рекомендується і може спричинити проблеми із сумісністю. Якщо ви продовжите, ваш комп'ютер більше не підтримуватиметься і не зможе отримувати оновлення. Вибравши "Прийняти", ви підтверджуєте, що прочитали і погоджуєтеся з цим повідомленням.

Це повідомлення чітко вказує на те, що користувачі повинні взяти на себе повну відповідальність за будь-які проблеми, що виникають унаслідок встановлення операційної системи на непідтримуване обладнання.

TPM 2.0 більше не є жорстким бар'єром

Однією з найбільш суперечливих вимог до Windows 11 була обов'язкова наявність чипа TPM 2.0 – функції безпеки, призначеної для захисту конфіденційних даних. Спочатку ця вимога виключала можливість отримання оновлення для багатьох старих, але все ще функціональних комп'ютерів. Однак, останній крок Microsoft ефективно пом'якшує цю позицію, дозволяючи користувачам обійти вимогу TPM 2.0.

Хоча Microsoft не надала покрокових інструкцій щодо процесу встановлення, вважається, що користувачі зможуть виконати оновлення за допомогою Центру оновлення Windows та програми Перевірка працездатності комп'ютера.

Якщо система виявить, що пристрій не відповідає мінімальним вимогам Windows 11, на робочому столі з'явиться водяний знак, а в програмі "Налаштування" з'явиться попередження. Користувачі можуть видалити цей водяний знак, відредагувавши реєстр Windows, хоча недосвідченим користувачам не рекомендується цього робити.

Актуально Як встановити Windows 11 на комп'ютер, який не підтримує вимоги системи

Хоча таке рішення дає користувачам більше свободи, воно також перекладає на них тягар відповідальності. Користувачі, пристрої яких не підтримуються, тепер повинні зважати ризики потенційної нестабільності системи та вразливості системи безпеки проти бажання отримати доступ до найновіших функцій Windows.