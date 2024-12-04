Як повідомляє 24 Канал, це стає зрозуміло за даними сервісу, що відстежує глобальне використання операційної системи.

Зверніть увагу Microsoft застерегла користувачів від встановлення Windows 11 на непідтримувані ПК

Частка ринку Windows 10 демонструє помірне зростання

У листопаді 2024 року на частку Windows 10 припадало 61,83% усіх пристроїв з операційними системами Microsoft, порівняно з 60,95% у жовтні.

Це скромне, але несподіване зростання для ОС, якій майже десять років і яка наступного року втратить безкоштовну підтримку. Починаючи з 2025 року, тим користувачам, які захочуть продовжити користуватися Windows 10 та отримувати оновлення безпеки, доведеться додатково платити за це.



Windows 10 стала популярнішою / Фото Statcounter

Windows 11 втрачає популярність

Цікаво, що це зростання для Windows 10 контрастує зі зниженням ринкової частки Windows 11, яка впала з 35,58% у жовтні до 34,94% у листопаді.

На початку року частка Windows 11 стабільно зростала, збільшившись з 27,67% у травні до 35,58% у жовтні.

Старіші версії Windows також зберігають певну популярність серед користувачів.

Windows 7, попри те, що вже багато років не підтримується, все ще активна на 2,47% пристроїв.

Інші застарілі системи, зокрема Windows 8.1 (0,31%), Windows XP (0,25%) та Windows 8 (0,16%), продовжують працювати на мільйонах комп'ютерів по всьому світу.

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Statcounter збирає дані за допомогою інструменту відстеження, вбудованого в більш ніж 1,5 мільйона веб-сайтів по всьому світу. Це дозволяє сервісу пропонувати об'єктивну інформацію про тенденції програмного забезпечення для пристроїв, підключених до Інтернету.