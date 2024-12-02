У своєму блозі компанія пояснила ризики інсталяції Windows 11 на непідтримуване обладнання, зазначивши, що такі пристрої можуть зіткнутися з серйозними проблемами сумісності або несправностями у майбутньому, повідомляє 24 Канал.

Актуально Як встановити Windows 11 на комп'ютер, який не підтримує вимоги системи

Компанія наголосила, що не підтримувані пристрої мають ризик не отримати важливі оновлення, зокрема критично важливі оновлення безпеки. Продовживши інсталяцію користувачі змушені будуть погодитися із відмовою від відповідальності, яка попереджає, що користувачі визнають ці ризики, включно з анулюванням гарантій виробника на пошкодження, спричинені несумісністю.

Як перевірити чи мій комп'ютер підтримує Windows 11

Щоб перевірити, чи відповідає пристрій системним вимогам Windows 11, Microsoft радить скористатися програмою Перевірка працездатності ПК.

Цей інструмент оцінює придатність пристрою та надає детальну інформацію про те, які вимоги повинні бути дотримані для установки Windows 11 на комп'ютер.

Непідтримувані пристроїв, які оновлюються до Windows 11 матимуть на робочому столі водяний знак, який вказує на невідповідність системним вимогам. Крім того, у програмі "Налаштування" можуть з'являтися сповіщення, які нагадують користувачам про потенційні проблеми.

Як повернутися до Windows 10

У разі виникнення проблем з Windows 11 Microsoft рекомендує повернутися до Windows 10. Однак ця опція доступна лише протягом 10 днів після оновлення до Windows 11, оскільки після цього необхідні файли видаляються для економії місця на диску.

Кроки для повернення до Windows 10:

Клацніть правою кнопкою миші на меню "Пуск" і перейдіть до Налаштування > Система > Відновлення. У розділі "Параметри відновлення" натисніть кнопку Відновити. Дотримуйтесь підказок на екрані, щоб підтвердити відновлення.

Якщо через 10 днів функція відновлення недоступна, користувачам доведеться інсталювати Windows 10 заново.

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Microsoft також додатково наголосила, що на пошкодження, спричинені запуском Windows 11 на непідтримуваному обладнанні, не поширюються гарантії виробника, що ще раз підкреслює ризики, пов'язані з ігноруванням системних вимог.