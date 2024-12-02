В своем блоге компания объяснила риски инсталляции Windows 11 на неподдерживаемое оборудование, отметив, что такие устройства могут столкнуться с серьезными проблемами совместимости или неисправностями в будущем, сообщает 24 Канал.

Актуально Как установить Windows 11 на компьютер, который не поддерживает требования системы

Компания отметила, что не поддерживаемые устройства имеют риск не получить важные обновления, в частности критически важные обновления безопасности. Продолжив установку пользователи вынуждены будут согласиться с отказом от ответственности, которая предупреждает, что пользователи признают эти риски, включая аннулирование гарантий производителя на повреждения, вызванные несовместимостью.

Как проверить поддерживает ли мой компьютер Windows 11

Чтобы проверить, соответствует ли устройство системным требованиям Windows 11, Microsoft советует воспользоваться программой Проверка работоспособности ПК.

Этот инструмент оценивает пригодность устройства и предоставляет подробную информацию о том, какие требования должны быть соблюдены для установки Windows 11 на компьютер.

Неподдерживаемые устройства, которые обновляются до Windows 11 будут иметь на рабочем столе водяной знак, указывающий на несоответствие системным требованиям. Кроме того, в программе "Настройки" могут появляться оповещения, которые напоминают пользователям о потенциальных проблемах.

Как вернуться к Windows 10

В случае возникновения проблем с Windows 11 Microsoft рекомендует вернуться к Windows 10. Однако эта опция доступна только в течение 10 дней после обновления до Windows 11, поскольку после этого необходимые файлы удаляются для экономии места на диске.

Шаги для возврата к Windows 10:

Щелкните правой кнопкой мыши меню "Пуск" и перейдите в Настройки > Система > Восстановление. В разделе "Параметры восстановления" нажмите кнопку Восстановить. Следуйте подсказкам на экране,, чтобы подтвердить восстановление.

Если через 10 дней функция восстановления недоступна, пользователям придется инсталлировать Windows 10 заново.

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Microsoft также дополнительно отметила, что на повреждения, вызванные запуском Windows 11 на неподдерживаемом оборудовании, не распространяются гарантии производителя, что еще раз подчеркивает риски, связанные с игнорированием системных требований.