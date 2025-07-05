Як убезпечити автомобіль від перегріву: догляд за салоном, акумулятором та шинами в спеку

Літні місяці приносять не лише довгоочікуване тепло, а й аномально високі температури, що можуть негативно позначитися на стані автомобіля. Тривалий вплив спеки та сонячних променів є випробуванням для його систем і компонентів. Збереження транспортного засобу у справному стані вимагає розуміння впливу екстремальних температур на різні його частини.

У спекотну пору року важливо приділяти увагу низці систем автомобіля. Високі температури можуть спричинити їхнє пошкодження або принаймні знизити ефективність, пише 24 Канал.

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Контроль рідин та системи охолодження

Високі температури прискорюють випаровування рідин, що може призвести до перегріву двигуна та інших проблем. Необхідно регулярно перевіряти рівень моторної оливи, охолоджувальної рідини (антифризу), рідини для омивання скла та гальмівної рідини. Недостатня кількість оливи може спричинити серйозні пошкодження двигуна. Антифриз підтримує оптимальну температуру двигуна, і його нормальний рівень є критичним для уникнення перегріву.

Також слід очищувати радіатор від бруду та пилу для забезпечення його ефективної роботи. Пил ускладнює відведення тепла, тим самим сприяючи більшому нагріванню.

Перевірка стану акумулятора

Спека негативно впливає на акумуляторні батареї, знижуючи їхню ефективність, скорочуючи термін служби і навіть призводячи до повного виходу з ладу. Важливо переконатися, що акумулятор заряджений і працює справно. Необхідно очищати клеми акумулятора від корозії та перевіряти їхнє надійне закріплення. Задля запобігання перегріву акумуляторної батареї її варто захищати від прямого сонячного світла.

В окремому матеріалі ми розповіли, як спека впливає на запас ходу вашого електромобіля та що ви можете зробити, щоби зменшити шкоду.

Тиск у шинах

Підвищена температура повітря та гарячий асфальт призводять до збільшення тиску в шинах. Це може спричинити їхній знос, зниження зчеплення з дорогою та навіть прокол.

Регулярно перевіряйте тиск у шинах і підтримуйте його на рекомендованому рівні, не забуваючи про запасне колесо. Важливо використовувати якісну гуму. Недостатній тиск також може призвести до передчасного зносу протектора та перевитрати пального.

Правильне балансування коліс допомагає уникнути додаткового навантаження та критичного перегріву шин.

Під час літніх поїздок уникайте перевантаження автомобіля, оскільки це збільшує навантаження на гуму. На розпеченому асфальті необхідно знижувати швидкість, особливо на поворотах, та дотримуватися дистанції, щоб уникнути екстреного гальмування.

Літні шини рекомендується зберігати в сухому та прохолодному місці, захищеному від прямих сонячних променів, у вертикальному або підвішеному положенні.



Температура може бути згубною для шин автомобіля / Фото Freepik

Захист салону та кузова

Аномальна спека може пошкодити внутрішні матеріали салону, такі як пластик та шкіра, спричиняючи їхнє вицвітання, деформацію або розтріскування. Шкіряні оздоблення також можуть втрачати м'якість та еластичність, а тканинні елементи забруднюватися. Пластикові елементи та гумові ущільнювачі можуть деформуватися, тріскатися або вигоряти, втрачаючи еластичність. Довготривала дія ультрафіолетових променів може викликати вицвітання фарби кузова, появу потертостей і подряпин.

Використовуйте захисні штори або сонцезахисні екрани на лобовому склі, щоб зменшити вплив сонячних променів.

Використовуйте автомобільний чохол (накидку на кузов). Вона захищає не лише салон, а й лакофарбове покриття авто від перегріву та ультрафіолету. Особливо корисний для тривалого паркування на відкритому сонці.

Паркуйте автомобіль у тіні або в гаражі, коли це можливо.

Регулярний догляд та використання захисних засобів (наприклад, силіконових мастил для гумових ущільнювачів) допоможуть продовжити термін служби.

Регулярно мийте автомобіль, щоб уникнути пошкоджень лакофарбового покриття, та використовуйте захисні воскові покриття для збереження блиску та захисту від УФ-випромінювання.

Сонцезахисні шторки на задні вікна додатково захищають пасажирів і дитячі крісла від прямих сонячних променів.

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Очищення та обслуговування кондиціонера

Кондиціонер є життєво важливим елементом комфорту в літню спеку. Регулярно очищайте фільтри кондиціонера та перевіряйте його роботу. Недостатньо ефективний кондиціонер може призвести до перегріву салону та додаткового навантаження на двигун. Для гібридних авто рекомендується помірне використання кондиціонера, а також застосування режиму рециркуляції повітря для зменшення енергоспоживання.



Не забувайте про вчасний догляд за кондиціонером / Фото Freepik

Корисні пристрої для допомоги в спеку

Портативний міні-кондиціонер або USB-вентилятор. Міні-кондиціонери та вентилятори на USB – компактні пристрої, які можна використовувати для швидкого охолодження повітря в салоні чи для особистого комфорту, якщо з якихось причин вам не підходить використання кондиціонера. Вони працюють від павербанків або USB-роз’ємів.

Додатковий вентилятор, який підключається до прикурювача, допомагає розганяти циркуляцію повітря в салоні, особливо якщо штатний кондиціонер працює недостатньо ефективно.

Термометр для салону. Дозволяє контролювати температуру всередині авто, щоб вчасно реагувати на перегрів і вживати заходів для охолодження.

Автомобільний холодильник або термобокс. Незамінний для зберігання напоїв і продуктів у дорозі, особливо під час тривалих поїздок у спеку.

Манометр для шин. У спеку тиск у шинах може підвищуватися, що небезпечно для безпеки руху. Регулярний контроль за допомогою манометра дозволяє уникнути перегріву і розриву шин.

Електроніка та предмети в салоні

При екстремальних температурах проводка та електроніка в автомобілі можуть страждати від перегріву, що призводить до коротких замикань або навіть пожежі. Уникайте тривалого перебування автомобіля на сонці та забезпечуйте хорошу вентиляцію салону.

Небезпечно залишати в автомобілі на відкритому сонці (на передніх сидіннях чи панелі приладів) девайси, такі як смартфони, навігатори, елементи охоронних систем, оскільки це може призвести до їхньої деформації, скорочення терміну служби або займання. Аерозольні балончики також небезпечно залишати, оскільки їхній перегрів може спричинити вибух.

Також не залишайте пляшки з водою, оскільки за певних обставин вони можуть зіграти роль фокусуючої лінзи, яка спрямує світло на сидіння чи оббивку й підпалить їх.

Особливості для гібридних автомобілів та електромобілів

Високі температури (вище 35 градусів) можуть значно знижувати продуктивність батареї. Електрокари втрачають 2-5% запасу ходу при температурі до 32 градусів, але можуть втратити 20-30% при температурі вище 35 градусів. Це скорочує запас ходу на електротязі та збільшує ризик пошкодження осередків акумулятора. Це також підвищує навантаження на систему охолодження двигуна та кондиціонер. Електронні компоненти можуть перегріватися, викликаючи збої в роботі систем.

Для таких машин найважливіше паркуватися в тіні, перевіряти систему охолодження батареї та регулярно оглядати її на СТО.

Заряджати автомобілі краще в прохолодних умовах – наприклад, вранці або ввечері. Плавний стиль водіння та використання економічного режиму (Eco Mode) допомагають оптимізувати витрати енергії.

Ознаками перегріву батареї є скорочення запасу ходу на електротязі та попереджувальні індикатори на панелі приладів. Симптоми перегріву двигуна включають зростання температурного індикатора та нестабільну роботу.

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Запобігання перегріву двигуна

Якщо датчики свідчать про перегрів двигуна, необхідно негайно зупинитися і дати мотору охолонути. У разі перегріву можна вимкнути кондиціонер і навпаки ввімкнути обігрівач на повну потужність. Це допоможе відвести тепло від двигуна, оскільки обігрівач використовує його тепло для обігріву салону. Вмикаючи обігрівач, ви переносите частину тепла з двигуна в салон.

Однак це зробить сам салон теплішим. За таких обставин його краще покинути автомобіль на деякий час. Перечекайте в тіні, поки двигун охолоне й знову ввімкніть кондиціонер, щоб охолодити салон.

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