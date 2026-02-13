Резервне копіювання і хмара: що рятує файли під час блекауту

Раптові відключення електрики, спричинені обстрілами російських військ по енергетичній інфраструктурі, створюють ризики для цифрової інформації. У таких умовах регулярне резервне копіювання та використання хмарних сервісів допомагають зберегти важливі файли, проєкти й фото навіть при втраті живлення чи пошкодженні пристроїв.

Через регулярні обстріли енергетичної інфраструктури України якість та стабільність живлення значно погіршилися, що приводить до частих аварійних відключень світла та перебоїв у роботі цифрових систем. Наприклад, масовані ракетні удари та кіберфізичні атаки по об’єктах критичної інфраструктури змушують не лише думати про безпеку комунікацій, а й про захист власної інформації на пристроях під час вимкнень світла чи падіння систем через перепади напруги.

Як не втратити файли в умовах блекаутів і війни?

У таких ситуаціях першим кроком має стати налаштоване резервне копіювання. Правило 3–2–1 говорить: тримайте три копії даних на двох різних носіях, і щонайменше одна копія повинна бути поза вашим основним пристроєм – наприклад на зовнішньому жорсткому диску або іншому комп’ютері. Як пише The Atlantic Council.

Це дозволяє не втратити файли, якщо ваш локальний пристрій зламається чи буде пошкоджений під час стрибка напруги.

Ще більш надійний рівень захисту – резервні копії у хмарі. Хмарні сервіси синхронізують ваші файли з віддаленими серверами та зберігають їх у безпечному середовищі. Навіть якщо ваш комп’ютер вимкнеться або постраждає від збою, ви зможете відновити свої дані на іншому пристрої після відновлення доступу до інтернету. Сервіси на кшталт Dropbox, Google Drive, iCloud або OneDrive дозволяють автоматично створювати копії документів, фото та інших важливих файлів, зберігаючи історію версій і мінімізуючи ризик випадкової втрати .

Крім того, хмарні резервні копії захищають дані не лише від фізичних збоїв, а й від шкідливих програм або атак шифрувальників. Функції версіонування й шифрування в хмарі дозволяють відновлювати попередні версії файлів і захищати їх від несанкціонованого доступу, що особливо важливо у воєнний час, коли кіберзагрози зростають .

Як пише Power Eng, технічні засоби також можуть допомогти у ситуації вимкнень. Безперебійники (UPS) дають кілька хвилин для коректного завершення роботи комп’ютера або перенесення даних на інше сховище. Це особливо актуально під час раптових блекаутів, коли немає часу на ручне збереження файлів. І хоча локальний UPS не замінює хмарне резервне копіювання, він пом’якшує наслідки раптового вимкнення.

Також важливо слідкувати за безпекою доступу до ваших хмарних акаунтів. Встановлення двофакторної автентифікації й використання надійних паролів додатково захищає дані від злому, навіть якщо пристрій опиниться вразливим під час вимкнення живлення.

Комплексний підхід – поєднання локальних бекапів, хмарних сервісів та технічних засобів захисту живлення – допоможе мінімізувати ризики втрати даних у періоди частих відключень світла та підвищених загроз, пов’язаних із війною.