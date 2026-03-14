Не тільки Samsung Galaxy S26 Ultra: способи сховати вміст екрана від чужих очей

У громадських місцях будь-хто поруч може побачити, що відображається на екрані смартфона. Це явище називають shoulder surfing – підглядання через плече. Навіть без спеціальних функцій приватності, доступних у нових флагманах, існують прості способи значно зменшити ризик витоку особистих даних.

Проблема підглядання виникає частіше, ніж здається. Сучасні дисплеї яскраві та добре читаються під широкими кутами, тому у транспорті, кафе чи чергах інші люди можуть випадково або навмисно побачити повідомлення, листи чи сповіщення. Про це пише Android police.

Дивіться також Професійний тест порівняв камери iPhone 17 Pro і Galaxy S26 Ultra: який флагман виграє

Як зробити екран менш видимим для сторонніх?

Новий Samsung Galaxy S26 Ultra отримав функцію Privacy Display, яка звужує кути огляду екрана. Проте вона доступна лише на цій моделі. Для інших смартфонів доводиться покладатися на програмні налаштування та звички використання.

Один із найпростіших способів – вимкнути попередній перегляд сповіщень на екрані блокування. За замовчуванням багато Android-пристроїв показують повний текст повідомлень навіть без розблокування. Це зручно, але небезпечно для приватності. У налаштуваннях можна залишити лише назву застосунку або значок без змісту.

Яскравість дисплея також сильно впливає на видимість. Максимальна підсвітка у темному приміщенні перетворює телефон на яскравий маяк. Зменшення яскравості або використання режиму Extra Dim робить екран менш помітним для людей поруч і водночас знижує навантаження на очі.

Як пише Proton, важливу роль відіграє і кут, під яким тримають смартфон. Якщо трохи нахилити його вниз або ближче до себе, прямий огляд збоку стає значно гіршим. Навіть невелика зміна положення може ускладнити читання для сусіда по сидінню.

Корисною функцією Android є закріплення застосунку. Вона дозволяє зафіксувати телефон на одному додатку, коли ви передаєте його іншій людині. Наприклад, щоб показати фото чи дати зателефонувати. Без розблокування користувач не зможе перейти до повідомлень або інших програм.

Скріншот Google

Ще один простий прийом – темний режим. Темний фон випромінює менше світла, тому інформацію складніше розгледіти збоку. Хоча це не повний захист, у поєднанні з іншими методами він знижує видимість екрана.

Існують і апаратні рішення. Найпоширеніше – захисна плівка з фільтром приватності. Вона затемнює дисплей під кутом, залишаючи чітке зображення лише для того, хто дивиться прямо. Недолік у тому, що така плівка трохи зменшує яскравість і насиченість кольорів, а іноді змушує підвищувати підсвітку, що впливає на автономність.

Окрім технічних засобів, важлива й поведінка. Відкривати банківські додатки, робочу пошту чи особисті листування у переповненому транспорті не найкраща ідея. Якщо потрібно відповісти на щось приватне, краще змінити місце або розташувати телефон так, щоб його не бачили інші.

Навіть невеликі зміни – приховані сповіщення, темний режим, менша яскравість і уважність у публічних місцях – можуть суттєво підвищити конфіденційність без спеціального обладнання.