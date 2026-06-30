Спека вбиває ваш смартфон: як уберегти гаджет від термічного удару

Літо приносить не лише радість відпочинку, а й серйозні виклики для мобільних гаджетів. Коли позначка термометра перетинає критичну межу, улюблений смартфон перетворюється на справжню термічну пастку. Висока температура здатна за лічені години вивести техніку з ладу або суттєво скоротити термін її життя.

Чому спека – це тихий убивця вашої електроніки?

Більшість сучасних смартфонів розраховані на роботу в досить вузькому температурному діапазоні. Провідні виробники, зокрема Apple та Samsung, зазначають, що оптимальне середовище для пристроїв становить від 0 до +35 градусів Цельсія. Коли ж сонце нагріває поверхні до +40 або навіть +60 градусів Цельсія, усередині корпусу починаються незворотні процеси, пише 24 Канал.

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Використання пристрою iOS або iPadOS в умовах дуже високої температури може призвести до незворотного скорочення терміну служби акумулятора,

– прокоментувала Apple в офіційних інструкціях.

Найбільше від спеки страждає акумулятор. У сучасних смартфонах використовують літій-іонні, літій-полімерні або нові кремній-вуглецеві батареї. Висока температура пришвидшує хімічні реакції всередині них, що нагадує старіння в прискореному темпі. Це призводить до втрати ємності: пристрій, який раніше працював добу, може почати вимикатися на 30 відсотках заряду. Найгірший сценарій – здуття батареї через накопичення газів, що може спричинити деформацію корпусу або навіть пожежу.

Небезпека для екрана та процесора

Дисплеї смартфонів, особливо OLED- та LCD-панелі, вкрай вразливі до інфрачервоного та ультрафіолетового випромінювання. Під дією прямого сонячного світла органічні діоди або рідкі кристали деградують, що проявляється у вигляді білястих плям, бляклих кольорів або "фантомних" натискань сенсора. Часто єдиним виходом після такого "сонячного опіку" стає лише дорога заміна всього дисплейного модуля.

Процесор смартфона сам по собі виділяє багато тепла, а зовнішня спека лише погіршує ситуацію. Щоб захиститися, система вмикає тротлінг – примусове зниження продуктивності, через що телефон починає помітно гальмувати. Постійний тепловий стрес руйнує мікроскопічну пайку на материнській платі, що з часом призводить до раптових перезавантажень або відмови камер.

Температура до 60 – 70 градусів під склом здатна завдати незворотних ушкоджень життєво важливим компонентам,

– кажуть експерти.

Як правильно заряджати смартфон у спеку?

Процес заряджання сам по собі супроводжується виділенням тепла, а в поєднанні з розпеченим повітрям це створює критичне навантаження. Фахівці радять дотримуватися кількох жорстких правил:

По-перше, обов'язково знімайте чохол перед підключенням до мережі, оскільки силіконові чи шкіряні аксесуари працюють як термоси, утримуючи тепло всередині.

По-друге, ніколи не залишайте смартфон, що заряджається, на м'яких поверхнях, як-от ліжко чи диван – вони перешкоджають природній вентиляції.

Не лишайте смартфон на прямому сонці.

Також не варто використовувати пристрій під час заряджання.

Якщо корпус уже став гарячим на дотик, краще відкласти відновлення енергії до моменту, поки техніка не охолоне.

Важливо використовувати лише оригінальні адаптери, адже невідповідна потужність зарядного блока може стати причиною перегріву акумулятора.

Рятуємо гаджет в автомобілі та на пляжі

Салон авто влітку перетворюється на піч. Найгірше місце для смартфона – тримач на лобовому склі або панель приладів. Найпрохолоднішим притулком в машині є простір під переднім пасажирським сидінням. Там температура може бути на 15 – 20 градусів Цельсія нижчою, ніж на рівні очей водія, завдяки тому, що гарячі потоки піднімаються вгору, а металеве днище нагрівається менше.

На пляжі телефон слід ховати в глибину сумки, загорнувши його в світлий одяг або рушник. Попри спокусу, ніколи не кладіть перегрітий смартфон у холодильник чи морозильну камеру. Різкий перепад температур призведе до появи конденсату всередині корпусу, що спричинить коротке замикання та корозію плат.

Слідкуйте за температурою

Для контролю стану пристрою експерти радять встановити спеціальні додатки, наприклад, Temperature Monitor або AIDA64, які дозволяють стежити за температурою процесора в реальному часі та вчасно отримувати сповіщення про небезпеку.

Якщо ви відчули, що смартфон став занадто гарячим, найкраще вимкнути його на 10 – 20 хвилин і дати охолонути природним шляхом у затінку. Такі прості заходи допоможуть зберегти дорогий гаджет у робочому стані.