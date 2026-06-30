Почему жара – это "тихий убийца" вашей электроники?

Большинство современных смартфонов рассчитаны на работу в довольно узком температурном диапазоне. Ведущие производители, в частности Apple и Samsung, отмечают, что оптимальная температура для устройств составляет от 0 до +35 градусов Цельсия. Когда же солнце нагревает поверхности до +40 или даже +60 градусов по Цельсию, внутри корпуса начинаются необратимые процессы, пишет 24 Канал.

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Использование устройства на iOS или iPadOS в условиях очень высокой температуры может привести к необратимому сокращению срока службы аккумулятора,

– прокомментировала Apple в официальных инструкциях.

Больше всего от жары страдает аккумулятор. В современных смартфонах используются литий-ионные, литий-полимерные или новые кремний-углеродные батареи. Высокая температура ускоряет химические реакции внутри них, что напоминает старение в ускоренном темпе. Это приводит к потере емкости: устройство, которое раньше работало сутки, может начать выключаться при 30 процентах заряда. Худший сценарий – вздутие батареи из-за скопления газов, что может привести к деформации корпуса или даже к пожару.

Опасность для экрана и процессора

Дисплеи смартфонов, особенно OLED- и LCD-панели, крайне уязвимы к инфракрасному и ультрафиолетовому излучению. Под воздействием прямого солнечного света органические диоды или жидкие кристаллы деградируют, что проявляется в виде белесых пятен, блеклых цветов или "фантомных" нажатий на сенсор. Часто единственным выходом после такого "солнечного ожога" становится дорогостоящая замена всего дисплейного модуля.

Процессор смартфона сам по себе выделяет много тепла, а внешняя жара только усугубляет ситуацию. Чтобы защититься, система включает троттлинг – принудительное снижение производительности, из-за чего телефон начинает заметно тормозить. Постоянный тепловой стресс разрушает микроскопическую пайку на материнской плате, что со временем приводит к внезапным перезагрузкам или отказу камер.

Температура до 60 – 70 градусов под стеклом способна нанести необратимые повреждения жизненно важным компонентам,

– говорят эксперты.

Как правильно заряжать смартфон в жару?

Процесс зарядки сам по себе сопровождается выделением тепла, а в сочетании с раскаленным воздухом это создает критическую нагрузку. Специалисты советуют соблюдать несколько строгих правил:

Во-первых, обязательно снимайте чехол перед подключением к сети, поскольку силиконовые или кожаные аксессуары работают как термосы, удерживая тепло внутри.

Во-вторых, никогда не оставляйте заряжающийся смартфон на мягких поверхностях, таких как кровать или диван – они препятствуют естественной вентиляции.

Не оставляйте смартфон под прямыми солнечными лучами.

Также не стоит использовать устройство во время зарядки.

Если корпус уже стал горячим на ощупь, лучше отложить зарядку до тех пор, пока устройство не остынет.

Важно использовать только оригинальные адаптеры, ведь несоответствующая мощность зарядного устройства может стать причиной перегрева аккумулятора.

Как уберечь гаджет в автомобиле и на пляже

Салон автомобиля летом превращается в печь. Худшее место для смартфона – держатель на лобовом стекле или приборная панель. Самым прохладным укрытием в машине является пространство под передним пассажирским сиденьем. Там температура может быть на 15 – 20 градусов Цельсия ниже, чем на уровне глаз водителя, благодаря тому, что горячие потоки поднимаются вверх, а металлическое днище нагревается меньше.

На пляже телефон следует прятать вглубь сумки, завернув его в светлую одежду или полотенце. Несмотря на соблазн, никогда не кладите перегретый смартфон в холодильник или морозильную камеру. Резкий перепад температур приведет к появлению конденсата внутри корпуса, что вызовет короткое замыкание и коррозию плат.

Следите за температурой

Для контроля состояния устройства эксперты советуют установить специальные приложения, например, Temperature Monitor или AIDA64, которые позволяют следить за температурой процессора в режиме реального времени и своевременно получать уведомления об опасности.

Если вы почувствовали, что смартфон стал слишком горячим, лучше всего выключить его на 10–20 минут и дать остыть естественным образом в тени. Такие простые меры помогут сохранить дорогой гаджет в рабочем состоянии.