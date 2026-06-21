Чому старі стандарти більше не працюють?

Донедавна покупка смартфона з 8 гігабайтами оперативної пам'яті здавалася абсолютно безпечним і раціональним рішенням. Цього обсягу цілком вистачало для багатозадачності, плавного інтерфейсу та навіть важких мобільних ігор. Проте у 2026 році ситуація кардинально змінилася. 24 Канал розбирався, чи можна сьогодні комфортно користуватися таким смартфоном.

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Головним чинником, що перетворив нещодавніх флагманів на аутсайдерів, став стрімкий розвиток штучного інтелекту, який працює безпосередньо на пристрої. Сьогодні індустрія відходить від хмарних обчислень на користь локальних моделей, що вимагає колосальних апаратних ресурсів.

Така трансформація має свої переваги: висока швидкість обробки даних, покращена приватність та можливість працювати без підключення до інтернету. Наприклад, інструменти від Google, такі як Magic Compose або Call Notes, працюють миттєво саме завдяки тому, що їхні алгоритми завантажені безпосередньо в оперативну пам'ять телефону.

Якщо раніше користувач чекав, поки запит дійде до віддаленого сервера й повернеться назад, то тепер локальні моделі починають обробку негайно. Це робить взаємодію з гаджетом безшовною, але водночас створює величезне навантаження на "залізо".

Чому ШІ такий вибагливий до пам'яті?

Проблема полягає в архітектурі локальних моделей штучного інтелекту. Щоб вони залишалися постійно в роботі й відповідали на запити за частки секунди, їх потрібно постійно тримати завантаженими в оперативній пам'яті. Ви не можете дозволити собі чекати 5 – 10 секунд, поки велика модель вагою у 4 – 5 гігабайтів завантажиться з постійного сховища.

Для порівняння, нові версії Gemini Nano 4 мають варіанти E2B та E4B, які займають 4,2 та 5,9 гігабайта відповідно. Якщо ваш телефон має лише 8 гігабайтів пам'яті, то після завантаження такої моделі для всіх інших програм, ігор та самої системи залишиться надто мало простору.

Розробники Gemini Intelligence вже офіційно встановили 12 гігабайтів оперативної пам'яті як мінімальну вимогу для повноцінної роботи своїх інструментів, тоді як торішні топові Pixel мають 16 гігабайтів пам'яті.

Це автоматично виключило зі списку підтримуваних пристроїв багато моделей минулих років, які мали 8 гігабайтів або менше. Навіть Google Go, призначений для бюджетних смартфонів, вимагає принаймні 2 гігабайти оперативної пам'яті, хоча такі найдешевші пристрої часто мають усього 4 гігабайти загалом.

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Нові правила гри від Apple та Google

Ситуація на ринку пристроїв Apple виглядає не менш суворо. Компанія, яка тривалий час економила на обсягах пам'яті, з виходом iOS 27 також підняла планку до 12 гігабайтів для своїх інструментів Apple Intelligence. Це рішення фактично розірвало багаторічну традицію тривалої підтримки старих моделей. Тепер лише власники iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max та iPhone Air можуть повноцінно користуватися новими можливостями Siri та вдосконаленими функціями диктування.

Попри те, що для звичайних завдань 8 гігабайтів усе ще достатньо, ігнорувати прогрес не вийде. Виробники вже почали адаптуватися до нових реалій: популярні моделі на кшталт Galaxy S26, S26 Plus та Z Flip 7 тепер постачають із 12 гігабайтами пам'яті за замовчуванням. У топовому сегменті все частіше зустрічаються флагмани з 16 гігабайтами RAM. Це не просто маркетинговий хід, а необхідність для тих, хто планує використовувати свій смартфон протягом наступних 3 – 5 років.

Прощавайте, 8 гігабайтів

Зрештою, вибір смартфона з 8 гігабайтами у 2026 році означає добровільну відмову від головних технологічних інновацій десятиліття. Навіть якщо ви не плануєте щодня спілкуватися з нейромережами, дефіцит пам'яті може дати про себе знати через загальне уповільнення системи, оскільки розробники програмного забезпечення дедалі більше орієнтуються на нові, вищі стандарти обладнання.