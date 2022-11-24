Без світла та зарядки: 10 способів продовжити автономність Android-смартфона

У мережі можна знайти чимало порад щодо продовження роботи смартфона від батареї. Насправді обмежити телефон у функціях, які витрачають енергію можна різними способами. Ми зібрали десять найбільш дієвих порад, які допоможуть максимально зберегти заряд батареї.

24 канал зібрав найбільш непотрібні функції, якими можна пожертвувати, коли питання економії заряду надважливе. Ось перелік того, що ми рекомендуємо вимкнути, видалити чи обмежити.

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Ресурсоємні застосунки

Перший і найважливіший крок у справі економії заряду мобільного пристрою – обмеження програм, які споживають найбільшу кількість системних ресурсів. Саме вони нещадно розряджають ваш смартфон.

Виявити такі застосунки можна в меню "Батарея", у вікні "Витрата заряду". Якщо в списку фігурують програми, що не становлять практичної цінності – їх краще видалити. В іншому випадку можна або примусово призупинити виконання ненажерливих програм, або замінити їх менш ресурсоємними альтернативними рішеннями.

Наприклад, замість встановлених чи не на кожному смартфоні нативних клієнтів WhatsApp і Telegram можна використовувати веб-версії месенджерів, які займають менше пам'яті. У деяких розробників є полегшені Lite-збірки програмних рішень – до таких продуктів теж варто придивитися.

Фонові процеси

Сучасні версії Android дають змогу вручну регулювати витрату заряду акумулятора для застосунків, що працюють у фоновому режимі. Щоб отримати доступ до цього налаштування, необхідно зробити довгий тап (натиснути й утримувати протягом кількох секунд) за ярликом обраної програми та далі прослідувати в меню "Про додаток → Батарея → Керування витратою заряду".

На вибір доступні три варіанти:

"Без обмежень",

"З оптимізацією",

"Обмежено".

Останній дає змогу домогтися максимальної економії енергії, однак використовувати його треба з розумом, оскільки самостійне втручання в системні процеси може порушити стабільну роботу програм.

Сповіщення

Практично усі застосунки полюбляють виводити на екран сповіщення. Особливо це стосується месенджерів, програм служб доставки та ігрових сервісів. Здебільшого вони розсилають банальний спам, регулярний перегляд і видалення якого також негативно позначається на автономності роботи пристрою.

Виправити ситуацію можна всього лише завдяки одному перемикачу – "Не турбувати". Він переводить смартфон в режим "без сповіщень", однак це означає, що ви не почуєте, коли до вас телефонують, адже смартфон також не вібруватиме.

Водночас цей режим можна гнучко налаштувати додавши контакти та сповіщення, яким дозволено відображатися, щоб ви могли відреагувати на найбільш важливі.

Функція Adaptive Battery

Операційна система Android починаючи з 9 версії має режим адаптивного використання батареї, що дає змогу обмежити витрачання ресурсів акумулятора для програм, які рідко запускаються. Особливістю функції Adaptive Battery є алгоритм машинного навчання, який аналізує звички користувача під час роботи зі встановленим на смартфоні софтом і на основі зібраної інформації формує пріоритети доступу додатків і фонових процесів до системних ресурсів.

Простіше кажучи, Android розуміє, які програми запускаються користувачем частіше, і намагається витрачати батарею насамперед на них. Рекомендуємо не залишати функцію Adaptive Battery без уваги – вона дійсно працює, а активувати її можна в налаштуваннях операційної системи.

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Служба друку

Ще один дієвий спосіб економії обчислювальних ресурсів і заряду смартфона – деактивація системних сервісів, що функціонують вхолосту, до яких належить служба друку. Мало хто використовує Android-ґаджети разом з принтерами, а тому згадану службу можна сміливо відключити в налаштуваннях операційної системи.

Це можна зробити в меню "Підключені пристрої → Налаштування підключення → Друк → Служба друку за замовчуванням".

Обмін даними з Google

Разом зі службою друку правильним буде пустити під ніж ще один системний сервіс, який відповідає за збір різноманітних діагностичних даних та їхнє подальше пересилання в компанію Google. Це вивільнить нехай і незначні, але все ж таки недаремні ресурси смартфона.

Повзунок для вимкнення надсилання діагностичних даних розташований у налаштуваннях ОС, у меню "Конфіденційність → Додатково → Використання та діагностика".

Геолокація

У своїй роботі мобільні додатки нерідко звертаються до геолокаційних служб Android і використовують відомості про місцезнаходження користувача. Заблокувати звернення до служб геолокації можна в налаштуваннях системи, це допоможе заощадити батарею.

В меню "Місцезнаходження → Доступ додатків до геоданих" оберіть програми, яким ви бажаєте обмежити доступ до геоданих та натисніть "Доступ заборонено", для застосунку карт або навігації можна залишити "Дозволено тільки при використанні".

Історія місцеположень

Служби геолокації активно використовують не тільки сторонні додатки, а й інтегровані в Android сервіси Google. За словами компанії, робиться це з метою персоналізації користувацького досвіду і демонстрації власнику смартфона рекомендацій з урахуванням відвіданих місць. Звучить красиво, але, коли стоїть питання економії заряду акумулятора, є сенс пожертвувати цією функцією і відключити вбудований в систему трекер.

Для цього слід відкрити налаштування пристрою і далі пройти в меню "Місцезнаходження → Додатково → Історія місцезнаходжень → Відстеження дій".

Фоновий пошук мереж Wi-Fi і пристроїв Bluetooth

Для підвищення точності позиціонування на місцевості Android використовує не тільки модулі GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo та інформацію про розташування стільникових антен, а й дані про точки доступу Wi-Fi і пристрої Bluetooth поблизу. Причому в останньому випадку пошук мереж Wi-Fi і Bluetooth-маяків (такі часто використовуються для відстеження переміщень покупців у великих торговельних центрах і маркетингових досліджень) проводиться автоматично навіть у тому випадку, якщо відповідні модулі вимкнені користувачем.

Якщо економія заряду батареї важливіша за якість роботи геолокаційних служб, то цю функцію краще вимкнути. Зробити це можна в налаштуваннях системи, в меню "Місцезнаходження → Пошук мереж Wi-Fi і пристроїв Bluetooth".

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Обмін з оточенням

Nearby Share дає змогу передавати дані між Android-гаджетами через бездротові інтерфейси: Wi-Fi, Bluetooth, NFC та інші. Якщо смартфон використовується тільки для телефонних розмов, спілкування в інтернеті або перегляду веб-сторінок, то сенсу в активованій функції Nearby Share немає.

Для її відключення слід виставити відповідні налаштування в меню "Підключені пристрої → Налаштування підключення → Обмін з оточенням".