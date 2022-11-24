24 канал собрал наиболее ненужные функции, которыми можно пожертвовать, когда вопрос об экономии заряда очень важен. Вот список того, что мы рекомендуем отключить, удалить или ограничить.

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Ресурсоемкие приложения

Первый и важнейший шаг по экономии заряда мобильного устройства – ограничение программ, потребляющих наибольшее количество системных ресурсов. Именно они беспощадно разряжают ваш смартфон.

Обнаружить такие приложения можно в меню Батарея, в окне Расход заряда. Если в списке фигурируют программы, не составляющие практической ценности – их лучше удалить. В противном случае можно либо принудительно приостановить выполнение прожорливых программ, либо заменить их менее ресурсоемкими альтернативными решениями.

К примеру, вместо установленных чуть ли не на каждом смартфоне нативных клиентов WhatsApp и Telegram можно использовать веб-версии мессенджеров, занимающих меньше памяти. У некоторых разработчиков есть облегченные Lite-сборники программных решений – к таким продуктам тоже стоит присмотреться.

Фоновые процессы

Современные версии Android позволяют вручную регулировать расход заряда аккумулятора для приложений, работающих в фоновом режиме. Чтобы получить доступ к этой настройке, необходимо сделать длинный тап (нажать и удерживать в течение нескольких секунд) по ярлыку выбранной программы и затем проследить в меню "О приложении → Батарея → Управление расходом заряда".

На выбор доступны три варианта:

"Без ограничений",

"С оптимизацией",

"Ограничено".

Последний позволяет добиться максимальной экономии энергии, однако использовать его нужно с умом, поскольку самостоятельное вмешательство в системные процессы может нарушить стабильную работу программ.

Уведомления

Практически все приложения любят выводить на экран уведомления. Особенно это касается мессенджеров, программ службы доставки и игровых сервисов. В большинстве своем они рассылают банальный спам, регулярный просмотр и удаление которого также отрицательно сказывается на автономности работы устройства.

Исправить ситуацию можно всего лишь благодаря одному переключателю – "Не беспокоить". Он переводит смартфон в режим "без уведомлений", однако это означает, что вы не услышите, когда к вам звонят по телефону, ведь смартфон также не будет вибрировать.

В то же время этот режим можно гибко настроить, добавив контакты и уведомления, которым можно отображать, чтобы вы могли отреагировать на наиболее важные.

Функция Adaptive Battery

Операционная система Android, начиная с 9 версии, имеет режим адаптивного использования батареи, что позволяет ограничить расходование ресурсов аккумулятора для редко запускаемых программ. Особенностью функции Adaptive Battery является алгоритм машинного обучения, который анализирует пользовательские привычки во время работы с установленным на смартфоне софтом и на основе собранной информации формирует приоритеты доступа приложений и фоновых процессов к системным ресурсам.

Проще говоря, Android понимает, какие приложения запускаются пользователем чаще, и пытается тратить батарею прежде всего на них. Рекомендуем не оставлять функцию Adaptive Battery без внимания – она действительно работает, а активировать ее можно в настройках операционной системы.

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Служба печати

Еще один действенный способ экономии вычислительных ресурсов и заряда смартфона – деактивация системных сервисов, функционирующих вхолостую, к которым относится служба печати. Мало кто использует Android-гаджеты вместе с принтерами, поэтому упомянутую службу можно смело отключить в настройках операционной системы.

Это можно сделать в меню "Подключенные устройства → Настройки подключения → Печать → Служба печати по умолчанию".

Обмен данными из Google

Вместе со службой печати правильным будет пустить под нож еще один системный сервис, отвечающий за сбор различных диагностических данных и их последующую пересылку в Google. Это высвободит пусть и незначительные, но все же не напрасные ресурсы смартфона.

Ползунок для отключения диагностических данных расположен в настройках операционной системы, в меню "Конфиденциальность → Дополнительно → Использование и диагностика".

Геолокация

В своей работе мобильные приложения нередко обращаются в геолокационные службы Android и используют сведения о местонахождении пользователя. Заблокировать обращение в службы геолокации можно в настройках системы, это поможет сэкономить батарею.

В меню "Местоположение → Доступ приложений к геоданным" выберите приложения, которым вы хотите ограничить доступ к геоданным и нажмите "Доступ запрещено", для приложения карт или навигации можно оставить "Разрешено только при использовании".

История местоположений

Службы геолокации активно используют не только посторонние приложения, но и встроенные в Android сервисы Google. По словам компании, делается это с целью персонализации пользовательского опыта и демонстрации владельцу смартфона рекомендаций с учетом посещенных мест. Звучит красиво, но когда стоит вопрос экономии заряда аккумулятора, есть смысл пожертвовать этой функцией и отключить встроенный в систему трекер.

Для этого следует открыть настройки устройства и затем пройти в меню "Местоположение → Дополнительно → История местоположений → Отслеживание действий".

Фоновый поиск сетей Wi-Fi и устройств Bluetooth

Для повышения точности позиционирования на местности Android использует не только модули GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo и информацию о расположении сотовых антенн, но и данные о точках доступа Wi-Fi и устройствах Bluetooth поблизости. Причем в последнем случае поиск сетей Wi-Fi и Bluetooth-маяков (такие часто используются для отслеживания перемещений покупателей в крупных торговых центрах и маркетинговых исследований) производится автоматически даже в том случае, если соответствующие модули отключены пользователем.

Если экономия заряда батареи важнее качества работы геолокационных служб, то эту функцию лучше выключить. Сделать это можно в настройках системы, в меню "Местоположение → Поиск сетей Wi-Fi и устройств Bluetooth".

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Обмен с окружением

Nearby Share позволяет передавать данные между Android-гаджетами через беспроводные интерфейсы: Wi-Fi, Bluetooth, NFC и другие. Если смартфон используется только для телефонных разговоров, общения в интернете или просмотра веб-страниц, то смысла в активированной функции Nearby Share.

Для ее отключения следует выставить соответствующие настройки в меню "Подключенные устройства → Настройки подключения → Обмен с окружением".