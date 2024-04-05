Наслідки землетрусу на Тайвані: як стихія вплинула на виробництво напівпровідників

Нещодавній землетрус на Тайвані, інтенсивністю 4 бали, мав, як виявилося, незначні наслідки для напівпровідникового виробництва. Хоча деякі заводи зазнали перебоїв у роботі, загальний вплив на виробництво був обмеженим, повідомляє TrendForce

Загалом, хоча землетрус спричинив певні перебої в роботі напівпровідникової промисловості, швидкі відновлювальні роботи та заходи готовності допомогли пом'якшити його вплив на виробництво.

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Масштаби руйнувань

У секторі пам'яті DRAM найбільше постраждали завод Fab 3A компанії Nanya у місті Сіньбей та завод Micron у районі Лінкоу в Тайбеї. Підприємство Nanya, яке виробляє продукцію на основі 20-30-нм техпроцесів, та завод Micron, що має вирішальне значення для виробництва DRAM з використанням передових технологій, мають деякі труднощі. Однак очікується, що обидві компанії повністю відновлять роботу протягом короткого періоду.

TSMC, провідний виробник напівпровідників, зазнав незначних пошкоджень обладнання на заводі Fab 12, що особливо вплинуло на 2-нм технологічний процес виробництва мікросхем. Хоча це може призвести до тимчасових перебоїв і потенційного збільшення капітальних витрат, інші об'єкти компанії швидко відновили роботу з мінімальним впливом.

Попри землетрус, заводи TSMC, що використовують передові технології 3-нм і 5-нм техпроцесів, зберегли високі показники завантаження потужностей. Ці підприємства змогли швидко відновити роботу, понад 90% виробництва було відновлено протягом кількох годин після сейсмічної події.

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Інші виробники напівпровідників, такі як UMC, PSMC та Vanguard, також повідомили про мінімальні пошкодження своїх виробництв. Ці компанії швидко відновили виробництво після проведення перевірок та евакуації персоналу.