Поки немає опалення: 4 ґаджети, які швидко зігріють вас у холодній квартирі чи на природі

На дворі вже прохолодно, а опалення ще треба почекати. Ба більше, замерзнути можна навіть у помешканні з увімкненими батареями, особливо якщо ви живете на першому чи останньому поверхах. Ось кілька цікавих і недорогих пристроїв, які працюють від павербанка й допоможуть вам зігрітися.

Електроковдра

Перш за все зверніть увагу на електроковдри. Це справжня знахідка для тих, хто постійно мерзне вдома, не кажучи вже про роботу, де ви ніяк не можете контролювати температуру, чи, наприклад, осінні походи на природу. Портативна електроковдра з USB-підключенням дозволяє грітися дуже швидко.

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Зовні така ковдра практично не відрізняється від звичайної, оскільки має тканинний чохол з приємних на дотик тканин, на кшталт флісу. Всередині містяться нагрівальні елементи, що підключаються до зовнішнього акумулятора через USB-роз'єм. Це також можна зробити й через блок живлення за допомогою звичайної розетки.

Електроковдри нагріваються до заданої температури протягом декількох хвилин, випромінюючи приємне тепло через усю свою площу. При цьому вони не лише ефективні, а й економні в плані споживання енергії, особливо сучасні моделі. Тож вам надовго вистачить одного заряду батареї.

Це найдорожча річ з усього списку, адже коштувати такі ковдри можуть більше 5000 гривень. Середня ціна становить близько 1500-2000 гривень, а найдешевші варіанти продають за 500-700 гривень. Однак задля надійності й безпеки краще трохи доплатити.

Устілки для ніг з підігрівом

Якщо ви мерзнете в ноги, наприклад, сидячи з комп'ютером, гарним варіантом будуть електричні устілки для вашого взуття. Вони працюють від батарейок або підключаються до павербанку, забезпечуючи рівномірний прогрів стопи по всій площі.

Вони ідеально підходять для прогулянок в зимову погоду або навіть для перебування вдома, якщо у вас холодна підлога без килимів.

Знайти цей товар можна як за 300 гривень, так і за понад 2000 гривень – кожен зможе знайти для себе щось підходяще за підходящою ціною.

Портативна USB-грілка для рук чи ніг

Електрогрілки для рук можуть бути дуже різних формфакторів і розмірів. Одні поміщаються в руку, наче невеликий м'ячик для тенісу й дозволяють зігрівати долоню зсередини. Інші нагадують карман чи тунель, у який потрібно просунути руки.

Грілки для ніг, як правило, більше нагадують невеликі коврики або кармани, в які просовуються ноги.

Працюють вони так само, як і інші електричні грілки: підключіть до джерела живлення й насолоджуйтесь теплом завдяки спеціальним нагрівальним елементам, що знаходяться під тканинним чохлом.

Ціна – від приблизно 400 до 1500 гривень в деяких українських інтернет-магазинах.

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Нагрівальні елементи для одягу

Ще одна дуже схожа річ, але в іншому формфакторі. Цей варіант складається з кількох окремих невеликих пластин, як правило 7-9 штук, які потрібно розташувати на внутрішній стороні жилета чи верхнього одягу.

Це може бути не зовсім зручно, якшо вам потрібно активно рухатися, адже від кожного такого елемента до джерела живлення йде окремий дріт. Але якщо активної діяльності не передбачається, то це чудовий варіант, щоб обігріти тіло під одягом на час прогулянки чи в холодному помешканні.

Ціни на такі пристрої можуть стартувати від приблизно 350 гривень і сягати близько тисячі гривень. Але на ринку також представлені обігрівачі, які накладаються на підкладку однією суцільною пластиною – вони коштують трохи більше 2000 гривень.