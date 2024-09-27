Авжеж ви можете вимкнути з розетки ваші побутові прилади в очікуванні відключення, але коли ви на роботі, а світло вимикають по кілька разів на день, ризик того, що щось вийде з ладу, значно зростає. Саме тому Техно 24 підготувала кілька актуальних порад, аби допомогти вам підготуватися.

Вам буде корисно 5 ґаджетів, які потрібно встигнути придбати до наступного відключення електроенергії

Вимкніть техніку з розеток



Найлегший спосіб захистити свої прилади – вимкнути їх з розетки / Фото Unsplash

Якщо холодильник з розетки вимкнути, це не найкраще рішення, то телевізор, комп'ютер, бойлер, мікрохвильовку та низку інших приладів можна без проблем вимкнути повністю з розеток. Хоч це може видатися клопіткою справою – такий підхід дозволить вам убезпечити вашу техніку.

А для того, щоб не вимикати кожен прилад окремо, краще подбати про надійні мережеві фільтри, які здатні витримати раптові стрибки високої напруги та автоматично вимкнутися.

До речі, вимкнена з розетки техніка, яка не потрібна вам в конкретний момент, також заощаджує електрику. Адже чимало приладів в режимі простою продовжують споживати електроенергію, а в сумі з кількох таких девайсів може накопичитися чимала кількість фактично даремно спожитої електрики.

Купіть надійний мережевий фільтр



Хороший мережевий фільтр захистить вашу техніку / Фото ColorWay

Загалом якісний мережевий фільтр для вашої техніки це дуже хороша ідея. Раптові вимкнення світла, увімкнення та стрибки напруги в енергосистемі траплялися й раніше. Зараз ми маємо орієнтовні графіки відключень і знаємо коли очікувати чергового вимкнення\увімкнення, а от раптові стрибки напруги справді небезпечні для ґаджетів.

Сучасні мережеві фільтри часто поєднують в собі розетки, USB-зарядки та зручну окрему кнопку для вимкнення усіх підключених пристроїв. Крім того, вони здатні витримати суттєві стрибки напруги і захистять ваші прилади від перенавантаження.

Встановіть реле напруги



Реле напруги – надійний захист побутових приладів / Фото Епіцентр

Одним з гарантованих методів убезпечити усю техніку в квартирі від раптового перенавантаження є встановлення автоматичного реле напруги у вашому розподільчому щиті. Цей пристрій автоматично вимикається у випадку подачі надто високої напруги в квартиру.

Зауважте! Такий пристрій буде дорожчим ніж мережевий фільтр, а його встановленням повинен займатися виключно фахівець. Водночас це надійний та зручний варіант, адже одне таке реле здатне захистити усю техніку в будинку.

Корисно Як залишатися на зв'язку під час відключення електроенергії

Придбайте джерело безперебійного живлення (ДБЖ)



ДБЖ захистить вашу техніку від раптового вимкнення електрики / Фото Rozetka

Для техніки, яка "боїться" раптових вимкнень електрики варто подбати про альтернативні джерела енергії. Комп'ютери, наприклад, не рекомендується вимикати раптово, адже це, зокрема, може спричинити втрату даних. В такому випадку краще підключити такі прилади через ДБЖ.

Вони обладнані спеціальним реле та батареєю, яка дозволить у випадку раптового вимкнення електрики швидко перемкнутися на акумулятор та вимкнути комп'ютер, або будь-яку іншу техніку, належним чином.

Крім того, існують спеціальні ДБЖ для роутерів, які здатні забезпечити живленням ваш маршрутизатор та абонентський термінал протягом кількох годин забезпечуючи вам автономний інтернет на час відключення (якщо у вас попередньо підключена енергонезалежна оптика).

Забезпечте себе альтернативними джерелами живлення



Портативна зарядна станція – універсальне альтернативне джерело електрики / Фото Rozetka

Наразі точно невідомо наскільки тривалими можуть бути відключення електрики в осінньо-зимовий період 2024-2025 років. Однак точно можна сказати, що відключення будуть і багатьом українцям вже зараз варто подбати про альтернативи.

Залежно від того скільки вам потрібно працюючих приладів на період вимкнення електрики, слід обрати відповідні павербанки, портативні зарядні станції, або навіть розглянути опцію покупки генератора, якщо ви живете в приватному будинку.

Якщо ви мешкаєте у квартирі і вам потрібно забезпечити живленням бойлер, холодильник або котел, існують достатньо потужні зарядні станції, які зроблять ваше помешкання автономним.

Читайте на сайті Павербанк для квартири: як зробити своє житло автономним під час відключення електрики

Підготуватися до відключень електроенергії слід заздалегідь. Подбайте про те, щоб ваша техніка була захищена від стрибків навантаження, а також мала альтернативні джерела живлення, якщо це потрібно. Так ви забезпечите собі комфорт та вбережете гаманець від додаткових витрат, адже ремонт або покупка нових приладів обійдуться дорожче ніж будь-який з варіантів захисту техніки.