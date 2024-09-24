Навіть коли електроенергія відключається, є кілька способів підтримувати інтернет-з'єднання. Поради від Техно 24 допоможуть вам залишатися на зв'язку під час блекаутів.

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Використовуйте мобільну точку доступу або мобільний зв'язок

Одне з найшвидших рішень у разі відключення інтернету під час блекауту – використання функції мобільної точки доступу вашого телефону. Перетворивши смартфон на міні-маршрутизатор, ви можете транслювати мобільне з'єднання на інші пристрої, такі як ноутбуки або планшети. Хоча швидкість не зрівняється зі звичайним Wi-Fi, і ви можете бути обмежені вашим тарифним планом, це практичний спосіб залишатися онлайн в екстрених випадках.

Для того, щоб поширити мобільний інтернет перетворивши смартфон в точку доступу, вам потрібно відкрити відповідну вкладку в налаштуваннях мобільної мережі, або Wi-Fi. Крім того, це можна зробити в меню швидких дій смартфона. Попередньо слід налаштувати режим мобільної точки доступу вказавши назву та пароль.

Важливо! Під час масових відключень електрики мобільний зв'язок може погіршитися, або взагалі не працювати. І хоч оператори обіцяють у 2025 році забезпечити тривалу роботу мережі без електроенергії, краще подбати про альтернативний зв'язок.

Підключіть енергонезалежний інтернет вдома

Найкращим і найбільш надійним способом залишатися на зв'язку буде підключення оптичного інтернету. Більшість провайдерів у великих містах сьогодні забезпечують таке підключення, тож навіть під час вимкнення електрики інтернет у помешканні можна забезпечити.

Крім того, можна розглянути варіант покупки супутникового інтернету, наприклад Starlink, якщо ви проживаєте в місцях, куди прокласти оптику неможливо. Така опція обійдеться суттєво дорожче, однак, якщо вам для роботи необхідно залишатися на зв'язку та з доступом до мережі – це рішення може стати вимушеною необхідністю.

Подбайте про альтернативні джерела живлення

Енергонезалежний інтернет це ще не все. Якщо самому кабелю для зв'язку живлення не потрібне, то абонентський термінал і роутер у вашому помешканні без електрики не працюватимуть. Саме тому слід купити портативну зарядну станцію, генератор або кілька павербанків – все залежить від ваших потреб в автономній електриці.

Для будинків, яким потрібно залишатися на зв'язку під час тривалих відключень електроенергії, генератор може бути вигідною інвестицією. Він може живити основні прилади, такі як холодильники та інтернет-обладнання, гарантуючи, що ви залишатиметеся в мережі, доки не відновиться електропостачання. Переносні електростанції також є варіантом.

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Залишатися на зв'язку під час відключення електроенергії можливо за умови належної підготовки. Використовуючи мобільні точки доступу, альтернативні джерела живлення або резервний зв'язок, ви можете звести до мінімуму незручності, пов'язані з втратою інтернету під час відключення. Просто не забудьте спланувати все заздалегідь, щоб не залишитися без зв'язку, коли вимкнеться електрика.