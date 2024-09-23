Редакція Техно 24 підготувала п'ять найважливіших ґаджетів, про які варто подумати перед наступним відключенням електроенергії.

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Діодні ліхтарі та акумуляторне освітлення



Ліхтарик може знадобитися вам у різних ситуаціях / Фото Videx

У більшості людей є ліхтарики, але коли відключення електроенергії триває довше, ніж очікувалося, дуже важливо мати надійні джерела світла. Тут в пригоді стануть діодні ліхтарики, які, по-перше, є потужним джерелом світла, а по-друге, достатньо довго здатні тримати заряд. Крім того, краще обирати ліхтарики, які живляться від акумуляторних елементів і заряджаються через USB-C від екстреного джерела живлення.

Також непоганим варіантом можуть бути ліхтарі на сонячних батареях, які можна заряджати вдень від сонячної енергії, а використовувати увечері.

Такі компактні ліхтарі в будь-якому випадку будуть корисними вдома, оскільки їх можна використовувати для кемпінгу або інших надзвичайних ситуацій, що робить їх важливим доповненням до будь-якого набору на випадок відключення електроенергії.

Мережеві фільтри для електроніки



Мережеві фільтри можуть врятувати вашу техніку / Фото ColorWay

Мережеві фільтри не просто забезпечують додаткові розетки – вони захищають вашу електроніку від стрибків напруги під час перебоїв в електромережі. Стрибки напруги можуть спричинити незворотні пошкодження таких ґаджетів, як телевізори, комп'ютери та інші чутливі пристрої.

Хоча мережевий фільтр не допоможе під час відключення електроенергії, він забезпечить безпеку вашої електроніки, коли живлення знову з'явиться. Якщо вашим мережевим фільтрам вже кілька років, варто замінити їх, щоб забезпечити належний захист.

Ще кращим рішенням буде встановлення спеціального автомата поруч з лічильником, який зможе врівноважити напругу під час стрибків, які є частим явищем під час відключень електроенергії.

Портативні зарядні станції



Портативна зарядна станція – потрібний ґаджет у домі / Фото FlashFish

Портативна зарядні станції – це необхідна річ на випадок тривалих відключень електроенергії. Ці універсальні пристрої можуть підтримувати роботу таких важливих приладів, як холодильники, заряджати телефони, вмикати світло або навіть обігрівачі в надзвичайних ситуаціях.

Великі моделі навіть здатні живити кілька потужних пристроїв одночасно і підзаряджатися за допомогою сонячних батарей, що робить їх безцінними, коли електрика відсутня тривалий час. Крім того, існують менші доступніші за ціною варіанти для заряджання ґаджетів і забезпечення резервного живлення для короткочасних потреб.

До речі, як правильно обрати портативну зарядну станцію зважаючи на потужність пристроїв в будинку, які потребуватимуть живлення, читайте у нашому окремому матеріалі.

Альтернативне освітлення



Не зайвим буде забезпечити помешкання альтернативним освітленням / Фото sensiolighting

Нічні ліхтарі підключені до альтернативного джерела енергії корисні в цілому на випадок відключення електроенергії особливо увечері. Ці ліхтарі мають вбудовані акумулятори і автоматично вмикаються при відключенні електроенергії, забезпечуючи негайне джерело світла.

Такі пристрої роблять безпечнішою навігацію по будинку під час відключення, гарантуючи, що ви не спіткнетеся. Вони будуть особливо корисні під час раптових відключень електроенергії посеред ночі.

Павербанк



Павербанк – зручне джерело енергії поряд / Фото makeuseof

Павербанки необхідні не тільки для подорожей, але й для того, щоб ваші ґаджети залишалися зарядженими під час відключення електроенергії. Надійний павербанк може заряджати ваш телефон, навушники або навіть ноутбук годинами, забезпечуючи вам зв'язок з родиною, друзями та оновленнями новин.

Подбайте про інвестиції в зарядні пристрої більшої ємності, такі як моделі на 20 000 мАг і більше, щоб ваші пристрої працювали під час тривалих відключень. Портативні павербанки – це доступне і просте рішення для забезпечення достатнього заряду ваших важливих пристроїв, коли вимкнеться світло.

Інші корисні ґаджети



Подбайте про змінні батарейки та кілька ліхтариків / Фото PowerCell

Хоча ці п'ять гаджетів є чудовою відправною точкою, є й інші речі, які ви можете розглянути, залежно від вашого бюджету та ймовірності перебоїв з електроенергією у вашому регіоні.

Вам також можуть стати в пригоді:

ручні радіоприймачі,

великі ліхтарі,

інвертори змінного струму,

ковдри з підігрівом,

вентилятори на батарейках,

змінні джерела живлення (акумулятори та батарейки різних розмірів для ваших пристроїв).

Крім того, не забудьте запастися предметами першої потреби, такими як консерви, додаткові ковдри, аптечки та розваги, такі як настільні ігри, щоб вбити час під час тривалого відключення електроенергії.

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Експерти рекомендують мати достатньо запасів продуктів, енергії та води, щоб протриматися без електрики щонайменше шість годин, хоча краще підготуватися до більш тривалих відключень. Незалежно від того, чи буде відключення електроенергії короткочасним, чи триватиме кілька днів, підготовленість з відповідними ґаджетами допоможе вам залишатися в безпеці, комфорті та на зв'язку.