Редакция Техно 24 подготовила пять важнейших гаджетов, о которых стоит подумать перед следующим отключением электроэнергии.

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Диодные фонари и аккумуляторное освещение



Фонарик может понадобиться вам в различных ситуациях / Фото Videx

У большинства людей есть фонарики, но когда отключение электроэнергии длится дольше, чем ожидалось, очень важно иметь надежные источники света. Здесь пригодятся диодные фонарики, которые, во-первых, являются мощным источником света, а во-вторых, достаточно долго способны держать заряд. Кроме того, лучше выбирать фонарики, которые питаются от аккумуляторных элементов и заряжаются через USB-C от экстренного источника питания.

Также неплохим вариантом могут быть фонари на солнечных батареях, которые можно заряжать днем от солнечной энергии, а использовать вечером.

Такие компактные фонари в любом случае будут полезными дома, поскольку их можно использовать для кемпинга или других чрезвычайных ситуаций, что делает их важным дополнением к любому набору на случай отключения электроэнергии.

Сетевые фильтры для электроники



Сетевые фильтры могут спасти вашу технику / Фото ColorWay

Сетевые фильтры не просто обеспечивают дополнительные розетки – они защищают вашу электронику от скачков напряжения во время перебоев в электросети. Скачки напряжения могут вызвать необратимые повреждения таких гаджетов, как телевизоры, компьютеры и другие чувствительные устройства.

Хотя сетевой фильтр не поможет во время отключения электроэнергии, он обеспечит безопасность вашей электроники, когда питание снова появится. Если вашим сетевым фильтрам уже несколько лет, стоит заменить их, чтобы обеспечить надлежащую защиту.

Еще лучшим решением будет установка специального автомата рядом со счетчиком, который сможет уравновесить напряжение во время скачков, которые являются частым явлением во время отключений электроэнергии.

Портативные зарядные станции



Портативная зарядная станция – нужный гаджет в доме / Фото FlashFish

Портативная зарядные станции – это необходимая вещь на случай длительных отключений электроэнергии. Эти универсальные устройства могут поддерживать работу таких важных приборов, как холодильники, заряжать телефоны, включать свет или даже обогреватели в чрезвычайных ситуациях.

Большие модели даже способны питать несколько мощных устройств одновременно и подзаряжаться с помощью солнечных батарей, что делает их бесценными, когда электричество отсутствует длительное время. Кроме того, существуют меньшие более доступные по цене варианты для зарядки гаджетов и обеспечения резервного питания для кратковременных нужд.

Кстати, как правильно выбрать портативную зарядную станцию учитывая мощность устройств в доме, которые будут нуждаться в питании, читайте в нашем отдельном материале.

Альтернативное освещение



Не лишним будет обеспечить помещение альтернативным освещением / Фото sensiolighting

Ночные фонари подключены к альтернативному источнику энергии полезны в целом на случай отключения электроэнергии особенно вечером. Эти фонари имеют встроенные аккумуляторы и автоматически включаются при отключении электроэнергии, обеспечивая немедленный источник света.

Такие устройства делают более безопасной навигацию по дому во время отключения, гарантируя, что вы не споткнетесь. Они будут особенно полезны во время внезапных отключений электроэнергии посреди ночи.

Павербанк



Павербанк – удобный источник энергии рядом / Фото makeuseof

Павербанки необходимы не только для путешествий, но и для того, чтобы ваши гаджеты оставались заряженными во время отключения электроэнергии. Надежный павербанк может заряжать ваш телефон, наушники или даже ноутбук часами, обеспечивая вам связь с семьей, друзьями и обновлениями новостей.

Позаботьтесь об инвестициях в зарядные устройства большей емкости, такие как модели на 20 000 мАч и более, чтобы ваши устройства работали во время длительных отключений. Портативные павербанки – это доступное и простое решение для обеспечения достаточного заряда ваших важных устройств, когда выключится свет.

Другие полезные гаджеты



Позаботьтесь о сменных батарейках и нескольких фонариках / Фото PowerCell

Хотя эти пять гаджетов являются отличной отправной точкой, есть и другие вещи, которые вы можете рассмотреть, в зависимости от вашего бюджета и вероятности перебоев с электроэнергией в вашем регионе.

Вам также могут пригодиться:

ручные радиоприемники,

большие фонари,

инверторы переменного тока,

одеяла с подогревом,

вентиляторы на батарейках,

сменные источники питания (аккумуляторы и батарейки разных размеров для ваших устройств).

Кроме того, не забудьте запастись предметами первой необходимости, такими как консервы, дополнительные одеяла, аптечки и развлечения, такие как настольные игры, чтобы убить время во время длительного отключения электроэнергии.

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Эксперты рекомендуют иметь достаточно запасов продуктов, энергии и воды, чтобы продержаться без электричества не менее шести часов, хотя лучше подготовиться к более длительным отключениям. Независимо от того, будет ли отключение электроэнергии кратковременным, или продлится несколько дней, подготовленность с соответствующими гаджетами поможет вам оставаться в безопасности, комфорте и на связи.