Отдельные павербанки для различных гаджетов это хорошая идея, ведь вам не нужно постоянно носить один павербанк к различным устройствам и переживать из-за того, что он быстро разрядится. Кроме того, три отдельных гаджета в разных местах квартиры бывает невозможно подключить к одному источнику. Техно 24 рекомендует обратить внимание на такие три вида павербанков.

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Павербанк для смартфона (10 000 мАч)

Отдельный павербанк для смартфона, это всегда удобно, ведь вы можете взять его с собой куда угодно, положить в сумку или рюкзак и для одного устройства не обязательно покупать громоздкий мощный павербанк.

Рекомендуем рассмотреть модели емкостью 10 000 мАч. Этого хватит для почти трех полных зарядок смартфона в течение дня. Даже если вы очень активно пользуетесь телефоном в течение дня – этого более чем достаточно на целые сутки, чтобы иметь полностью автономное питание для вашего гаджета.

Большинство таких павербанков сегодня имеют несколько зарядных портов, а это обязательно вам пригодится, если нужно будет зарядить наушники, или смарт-часы.

Кстати, как выбрать павербанк для смартфона мы писали в отдельном материале, который поможет вам лучше разобраться в этом вопросе и сделать правильный выбор.

Павербанк для ноутбук (от 20 000 мАч)

Для тех, кто полагается в своей работе или учебе на ноутбук, обязательно нужен мощный павербанк минимум от 20 000 мАч. Такая запасная батарея может обеспечить минимум одну зарядку ноутбука, позволяя вам поддерживать производительность в течение одного рабочего дня даже без света.

При выборе павербанка от ноутбука действует правило "чем мощнее павербанк, тем лучше для пользователя". Однако стоит обратить внимание на другие характеристики как павербанка, так и ноутбука.

Во-первых , павербанк должен выдавать не менее 12 вольт, чтобы иметь возможность подзарядить батарею вашего ноутбука.

, павербанк должен выдавать не менее 12 вольт, чтобы иметь возможность подзарядить батарею вашего ноутбука. Во-вторых, вам может понадобиться специальный переходник для входа питания для вашего ноутбука, или же он должен поддерживать возможность зарядки с помощью USB-C, что даже сегодня умеет далеко не каждый бюджетный ноутбук.

Обратите внимание! У нас также есть отдельный материал о том, как выбрать павербанк для ноутбука. Здесь вы найдете все ответы на вопросы, которые помогут сделать правильный выбор.

Специальный павербанк для роутера

Такой павербанк поможет вам обеспечить в своем доме автономный интернет, который не будет зависеть от того есть электричество или нет. Это может быть как обычный павербанк от 10 000 мАч с возможностью зарядки 5 вольт / 9 вольт / 12 вольт и переходником, так и специальный блок бесперебойного питания, который имеет свои преимущества.

Если с обычным павербанком все понятно: просто подключаем кабель питания к роутеру и USB входу павербанка и все работает, то с ИБП ситуация несколько иная, хотя все тоже достаточно просто.

Вам необходимо сначала сам ИБП подключить в обычную розетку, а потом уже к нему с помощью специальных переходников (которые обычно комплектуются) его подключить к роутеру и абонентскому терминалу (если у вас GPON сеть).

Преимущество ИБП в том, что его не нужно отдельно заряжать или снимать – он самостоятельно заряжается от сети и в бесперебойном режиме переключает заряд на батареи так, что вы даже не заметите, что в доме исчез свет, ведь интернет продолжит работать.

Важно! У нас есть большой материал о том, что такое источник бесперебойного питания для роутера, как его правильно подключить и какие у него преимущества перед обычным павербанком.

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Держите ваши павербанки заряженными

Помните, что эффективность павербанков зависит от уровня их заряда. Чтобы убедиться, что они будут готовы, когда вам это нужно, следуйте этим советам: