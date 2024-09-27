Конечно вы можете выключить из розетки ваши бытовые приборы в ожидании отключения, но когда вы на работе, а свет выключают по несколько раз в день, риск того, что что-то выйдет из строя, значительно возрастает. Именно поэтому Техно 24 подготовила несколько актуальных советов, чтобы помочь вам подготовиться.

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Выключите технику из розеток



Самый легкий способ защитить свои приборы – выключить их из розетки / Фото Unsplash

Если холодильник из розетки выключить, это не лучшее решение, то телевизор, компьютер, бойлер, микроволновку и ряд других приборов можно без проблем выключить полностью из розеток. Хотя это может показаться хлопотным делом – такой подход позволит вам обезопасить вашу технику.

А для того, чтобы не выключать каждый прибор отдельно, лучше позаботиться о надежных сетевых фильтрах, которые способны выдержать внезапные скачки высокого напряжения и автоматически выключиться.

Кстати, выключенная из розетки техника, которая не нужна вам в конкретный момент, также экономит электричество. Ведь многие приборы в режиме простоя продолжают потреблять электроэнергию, а в сумме из нескольких таких девайсов может накопиться немалое количество фактически зря потребленного электричества.

Купите надежный сетевой фильтр



Хороший сетевой фильтр защитит вашу технику / Фото ColorWay

В общем качественный сетевой фильтр для вашей техники это очень хорошая идея. Внезапные отключения света, включения и скачки напряжения в энергосистеме случались и раньше. Сейчас мы имеем ориентировочные графики отключений и знаем когда ожидать очередного отключения\включения, а вот внезапные скачки напряжения действительно опасны для гаджетов.

Современные сетевые фильтры часто сочетают в себе розетки, USB-зарядки и удобную отдельную кнопку для отключения всех подключенных устройств. Кроме того, они способны выдержать существенные скачки напряжения и защитят ваши приборы от перегрузки.

Установите реле напряжения



Реле напряжения – надежная защита бытовых приборов / Фото Эпицентр

Одним из гарантированных методов обезопасить всю технику в квартире от внезапной перегрузки является установка автоматического реле напряжения в вашем распределительном щите. Это устройство автоматически выключается в случае подачи слишком высокого напряжения в квартиру.

Заметьте! Такое устройство будет дороже чем сетевой фильтр, а его установкой должен заниматься исключительно специалист. В то же время это надежный и удобный вариант, ведь одно такое реле способно защитить всю технику в доме.

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Приобретите источник бесперебойного питания (ИБП)



ИБП защитит вашу технику от внезапного отключения электричества / Фото Rozetka

Для техники, которая "боится" внезапных отключений электричества стоит позаботиться об альтернативных источниках энергии. Компьютеры, например, не рекомендуется выключать внезапно, ведь это, в частности, может привести к потере данных. В таком случае лучше подключить такие приборы через ИБП.

Они оборудованы специальным реле и батареей, которая позволит в случае внезапного отключения электричества быстро переключиться на аккумулятор и выключить компьютер, или любую другую технику, должным образом.

Кроме того, существуют специальные ИБП для роутеров, которые способны обеспечить питанием ваш маршрутизатор и абонентский терминал в течение нескольких часов обеспечивая вам автономный интернет на время отключения (если у вас предварительно подключена энергонезависимая оптика).

Обеспечьте себя альтернативными источниками питания



Портативная зарядная станция – универсальный альтернативный источник электричества / Фото Rozetka

Пока точно неизвестно насколько длительными могут быть отключения электричества в осенне-зимний период 2024-2025 годов. Однако точно можно сказать, что отключения будут и многим украинцам уже сейчас стоит позаботиться об альтернативах.

В зависимости от того сколько вам нужно работающих приборов на период отключения электричества, следует выбрать соответствующие павербанки, портативные зарядные станции, или даже рассмотреть опцию покупки генератора, если вы живете в частном доме.

Если вы живете в квартире и вам нужно обеспечить питанием бойлер, холодильник или котел, существуют достаточно мощные зарядные станции, которые сделают ваше помещение автономным.

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Подготовиться к отключениям электроэнергии следует заранее. Позаботьтесь о том, чтобы ваша техника была защищена от скачков нагрузки, а также имела альтернативные источники питания, если это нужно. Так вы обеспечите себе комфорт и убережете кошелек от дополнительных расходов, ведь ремонт или покупка новых приборов обойдутся дороже чем любой из вариантов защиты техники.