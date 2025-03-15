Майже всі європейці були темношкірими ще 3000 років тому, показало нове дослідження

Хоча подібних досліджень є вже багато, вчені вкотре перевірили й довели гіпотезу про те, що більшість стародавніх європейців мали темну шкіру, очі та волосся. Ба більше, такими вони були відносно недавно, всього три тисячі років тому, що в масштабах історії людства є буквально короткою миттю.

Щоб дійти до своїх висновків, автори нової статті вивчали генетику кольору шкіри, волосся та очей у Європі за останні 45 000 років. Одним із прикладів слугували кістки чеддерської людини, яка жила на території сучасної Великої Британії приблизно 10 000 років тому, повідомляє 24 Канал з посиланням на препринт статті, опублікований на сайті bioRxiv, де він очікує на рецензування незалежними вченими.

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Якими були наші предки

Учені з'ясували, що гени, які зумовлюють світлішу шкіру, волосся та очі, з'явились у ранніх європейців лише близько 14 000 років тому, на пізніх стадіях палеоліту. Але на початку ці світлі риси були скоріше винятком із правила, каже старший автор дослідження Сільвія Гіротто, генетик з Університету Феррари в Італії.

Світліша шкіра, можливо, мала еволюційну перевагу для європейців, оскільки дозволяла людям синтезувати більше вітаміну D, необхідного для здоров'я кісток, зубів і м'язів, в умовах слабшого європейського сонячного світла. Але світліший колір очей – блакитний або зелений – схоже, не мав значних еволюційних переваг. Його поява могла бути зумовлена випадковістю або статевим відбором.

Гіротто та її колеги проаналізували 348 зразків стародавньої ДНК з археологічних розкопок у 34 країнах Західної Європи та Азії. Найстаріший зразок, віком 45 000 років, належить усть-ішимській людині, знайденій у 2008 році в районі річки Іртиш у Західному Сибіру. Ще один високоякісний зразок ДНК походить від особини SF12 віком приблизно 9 000 років зі Швеції.

Але багато старих зразків були сильно пошкоджені, тому дослідники оцінили пігментацію цих людей за допомогою "імовірнісного виведення фенотипу" та системи HIrisPlex-S, яка може передбачити колір очей, волосся та шкіри за неповним зразком ДНК.

Покидаючи Африку

Палеоантропологи вважають, що перші Homo sapiens остаточно мігрували з Африки до Європи у період між 50 000 і 60 000 років тому. Вони мали лише генетику темної шкіри, волосся та очей, яка ґрунтується на сотнях взаємопов'язаних генів, виведених у результаті довгої еволюції.

Однак навіть після того, як світліші риси з'явилися близько 14 000 років тому, вони лише періодично проявлялися в окремих людей аж до відносно недавніх часів. Нове дослідження показало, що частота людей з темною шкірою залишалася високою в деяких частинах Європи аж до енеоліту, також відомого як мідна доба. Цей період почався близько 5 000 років тому. У деяких регіонах темна шкіра з'являлася часто навіть пізніше. Але близько 3 000 років тому гени світлої шкіри вже остаточно стали широко поширеними.

Дослідники виявили, що світлі очі з'явилися у людей Північної та Західної Європи приблизно 14 000-4 000 років тому, хоча темне волосся і смаглява шкіра все ще домінували в той час. Однак є й винятки: генетичний аналіз 2024 року показав, що однорічний хлопчик, який жив у Європі близько 17 000 років тому, мав темну шкіру, темне волосся і блакитні очі.

Генетична основа світлої шкіри, схоже, з'явилася у Швеції приблизно в той самий час, що й світлі очі, але спочатку вона залишалася відносно рідкісною. Дослідники також повідомили про статистичний "сплеск" поширеності світлого кольору очей у цей час, що дозволяє припустити, що блакитні або зелені очі були більш поширеними в той час, ніж раніше або навіть пізніше.

Хоча нове дослідження й показує появу таких ознак, як світліша шкіра, волосся і очі, вчені досі до кінця не розуміють, чому ці ознаки могли стати еволюційною перевагою для людського виду.