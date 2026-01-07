Як збільшити автономність вашого смартфона Samsung одним налаштуванням

Користувачі смартфонів Samsung часто помічають погіршення автономності пристрою через кілька років використання. Зазвичай у цьому звинувачують зношування батареї або оновлення системи, проте значна частина енергії витрачається на застосунки, що працюють у фоні й це можна виправити.

Спеціальна функція в оболонці One UI дозволяє оптимізувати цей процес та значно подовжити час роботи ґаджета без обмеження яскравості чи продуктивності. Редакція 24 Каналу випробувала цю фішку і розкаже вам, як все налаштувати.

Дивіться також 5 корисних можливостей камери вашого смартфона Samsung

Як змусити фонові застосунки перестати садити акумулятор?

Основна проблема швидкого розряджання часто ховається у програмах, які постійно перевіряють оновлення, синхронізують дані та надсилають сповіщення у фоновому режимі. Коли десятки таких процесів працюють одночасно, вони створюють значне навантаження на систему.

Втім в оболонці One UI передбачено інструмент, який допоможе продовжити час роботи від батареї й називається він "Обмеження фонового використання". Ця функція автоматично переводить малоактивні програми в режим сну, що дає змогу підвищити автономність смартфона більш ніж на 30%.

При цьому власнику не потрібно йти на компроміси: знижувати частоту оновлення екрана чи постійно тримати увімкненим загальний режим енергоощадження.

Як увімкнути цю функцію?

Активувати функцію можна в меню налаштувань у розділі "Батарея". Користувачам доступні три категорії обмежень.

"Програми в режимі сну" працюють з певними обмеженнями,

працюють з певними обмеженнями, "Програми в режимі глибокого сну" взагалі не запускаються у фоні, поки їх не відкрити вручну.

Останній варіант ідеально підходить для сервісів авіаліній, старих ігор або утиліт, які потрібні лише час від часу.

Також існує список винятків – "Програми, що ніколи не переходять у режим сну". Сюди варто додати месенджери, хмарні сховища (наприклад, OneDrive) та сервіси на кшталт Samsung Health, щоб не пропустити важливі сповіщення та забезпечити коректне резервне копіювання даних.

Керувати цим переліком можна вручну, додаючи або видаляючи програми через іконку "плюс" або меню з трьома крапками.

Якщо виникають сумніви, які саме програми найбільше виснажують систему, варто переглянути детальну статистику в налаштуваннях акумулятора. Там відображається перелік застосунків, які найчастіше "пробуджують" телефон у фоні.

Це просте налаштування дозволить вам самостійно визначити перелік програм, які працюють у фоні, "вимкнути" зайві застосунки та збільшити автономність вашого смартфона тоді, коли це потрібно найбільше.