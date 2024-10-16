Ваш смартфон зможе працювати довше під час відключень світла: ось як підготуватися

Перебої в електропостачанні можуть повернутися вже найближчим часом. Коли немає електрики, зарядити смартфон стає складно і до цього слід підготуватися, адже це один з основних засобів зв'язку на сьогодні.

Щоб допомогти вам забезпечити підвищену автономність для свого смартфона, Техно 24 має кілька практичних порад. Дотримуючись їх ви зможете заощадити заряд акумулятора та зберегти функціональність телефону.

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Використовуйте режим енергозбереження

Один з найпростіших способів продовжити час роботи акумулятора – увімкнути режим енергозбереження. Лише одним натисканням ваш смартфон автоматично вимкне низку функцій, які розряджають акумулятор. Деякі смартфони навіть пропонують різні рівні енергозбереження, що дозволяє вам вибрати, наскільки ви хочете обмежити функціональність.

Якщо ви не плануєте здійснювати або приймати дзвінки, переведіть телефон у "Режим польоту". Це вимкне всі мережеві комунікації, які є основними джерелами розряду акумулятора, хоча WiFi все одно можна буде увімкнути вручну, якщо це необхідно.

Вимкніть непотрібні функції

Багато смартфонів підтримують дві SIM-карти, але друга SIM-карта часто є резервною і не є необхідною. Вимкнення однієї SIM-карти може зменшити використання заряду акумулятора.

Крім того, слід вимкнути Bluetooth, NFC, GPS та інші функції, які можуть працювати у фоновому режимі. Ці налаштування зазвичай можна знайти у верхньому випадному меню на більшості пристроїв.

Оптимізація налаштувань екрана

Екран вашого смартфона є одним з найбільших споживачів заряду акумулятора. Щоб мінімізувати його вплив, слід зменшити частоту оновлення екрана – сучасні смартфони часто підтримують високу частоту оновлення до 120 Гц, що збільшує енергоспоживання.

Ефективне керування програмами

Перехід на нижчу частоту оновлення, увімкнення нічного режиму, зменшення яскравості та вимкнення автоповороту – все це допоможе подовжити термін служби акумулятора.

Видаліть усі непотрібні програми, особливо ті, які постійно працюють у фоновому режимі, надсилаючи сповіщення або оновлюючи інформацію в режимі реального часу. Замість того, щоб використовувати спеціальні програми, спробуйте отримати доступ до сервісів через мобільний браузер, який може замінити кілька програм і заощадити заряд акумулятора.

Щоб перевірити, які програми споживають найбільше енергії, перейдіть до "Налаштування" > "Акумулятор" > "Використання акумулятора".

Тут ви побачите детальний список програм, які споживають багато енергії, і зможете зупинити або видалити ті з них, які вам не потрібні.

Також вимкніть налаштування автозавантаження, автоматичного оновлення та синхронізації, особливо якщо у вас кілька облікових записів.

Для користувачів Android перейдіть до "Налаштування" > "Облікові записи та синхронізація".

Для користувачів iOS перейдіть до "Налаштування" > "App Store" > "Оновити програми".

Вимкнення розпізнавання голосу та інших функцій

Програми розпізнавання голосу, такі як Google Assistant або Siri, постійно прослуховують команди, що призводить до виснаження заряду акумулятора. Вимкнення цих функцій може допомогти заощадити енергію.

На Android перейдіть до програми Google, натисніть на свій аватар, виберіть "Налаштування" > "Помічник Google" > "Гаразд, Google" і вимкніть перемикач.

Користувачі iOS можуть перейти до "Налаштування" > "Siri та пошук" або "Siri та диктування", щоб вимкнути голосові команди.

Крім того, вимкнення вібрації та уникнення активностей, що вимагають багато заряду акумулятора, таких як перегляд відео або ігри, можуть суттєво зменшити споживання енергії.

Підготуйтеся до критичних ситуацій з електроживленням

Якщо ситуація з енергопостачанням стане критичною, активуйте найсуворіший режим енергозбереження, переведіть телефон у режим польоту і зв'яжіться з близькими, щоб домовитися про план дій. Подумайте про те, щоб записати важливі телефонні номери на папері на випадок, якщо батарея вашого телефону повністю розрядиться.

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Дотримуючись цих кроків, ви зможете максимально ефективно використовувати батарею смартфона під час відключення електроенергії і залишатися на зв'язку якомога довше.