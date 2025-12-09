Як зупинити автоматичне перемикання звуку з AirPods на інші пристрої

В iOS 26 з'явилося нове налаштування для AirPods та інших Bluetooth-навушників, яке розв'язує поширену проблему. Тепер можна заборонити автоматичне перемикання звуку на сторонні Bluetooth-колонки чи динаміки автомобіля.

Функція називається "Залишати звук у навушниках" і дозволяє контролювати, куди саме передається аудіопотік з iPhone, розповідає 24 Канал з посиланням на.

Дивіться також Ось 3 приховані налаштування, які зроблять ваш iPad набагато кориснішим

В чому полягає проблема?

Багато користувачів AirPods та інших бездротових навушників знайомі з ситуацією, коли ти слухаєш музику чи подкаст, і раптом без будь-якого попередження звук перестає лунати в навушниках і починає гриміти з автомобільних динаміків або Bluetooth-колонки поруч. Це незручно, а іноді може поставити в дуже незручну ситуацію, особливо коли поряд інші люди.

У iOS 26 Apple додала нову опцію, яка безпосередньо позбавляє користувачів від цієї неприємної проблеми. У системі з'явилося налаштування "Keep Audio with Headphones" (Продовжити використовувати навушники) – воно дає змогу примусово тримати звук в AirPods чи інших Bluetooth-навушниках, навіть якщо до iPhone підключаються колонки, автомобіль чи інші пристрої. Фактично користувач отримує більше контролю над тим, куди саме віддається аудіопотік.

Серед водіїв існує переконання, що кросовери витрачають багато пального. Але не усі! "Апетит" міського кросовера SUZUKI Vitara напрочуд скромний – від 6,2 до 6,7 літра на 100 кілометрів шляху у комбінованому режимі. За містом – ще менше: 5,2 – 5,6 літра залежно від коробки передач та типу приводу.

Як це працює і як налаштувати нову функцію?

За описом Apple, сенс цієї опції простий: коли ви користуєтесь AirPods або іншими бездротовими навушниками, звук продовжує програватися саме в них, навіть якщо до iPhone під'єднуються інші пристрої – наприклад, авто, домашні колонки чи інша акустика. Це позбавляє від "перехоплення" звуку сторонніми Bluetooth-системами з агресивним автоматичним підключенням.

Важливо! Функція вимкнена за замовчуванням, тож тим, хто стикається з цією проблемою, варто окремо її увімкнути.

Активувати функцію можна всього в кілька натискань на iPhone:

Відкрийте застосунок "Параметри" на iPhone з iOS 26.

Перейдіть у розділ "Загальні".

Оберіть пункт "AirPlay і Неперервність".

Знайдіть перемикач "Продовжити використовувати навушники" і увімкніть його.



Як вимкнути автоматичне перемикання звуку з AirPods / Скриншоти 24 Каналу

Після цього iPhone більше не намагатиметься автоматично перекинути звук з навушників на будь-який інший пристрій відтворення, щойно він з'явиться поруч і намагатиметься приєднатися. Якщо ви захочете спеціально вивести звук на авто чи колонку, це й надалі можна буде зробити вручну через меню вибору аудіопристрою.

Навіщо це взагалі потрібно?

Частині користувачів може подобатися старий підхід, коли звук сам перемикається на колонки автомобіля – саме тому Apple залишила цю поведінку за замовчуванням, а нову опцію зробила вимкненою. Але для тих, хто хоче стабільності, приватності та контролю – "Keep Audio with Headphones" значно спростить життя.

Ймовірно, поява цього перемикача пов'язана з розвитком підтримки автоматичного перемикання CarPlay в iOS 26: система краще працює з авто, тож користувачам дали більше контролю, щоб уникнути небажаних сценаріїв.

Нове налаштування логічно доповнює інші параметри в меню "AirPlay & Continuity", де можна керувати тим, як iPhone взаємодіє з автомобілем, Mac, HomePod та іншими пристроями поблизу. У підсумку, власник iPhone сам вирішує, де буде його звук — а не покладається на примхи Bluetooth.