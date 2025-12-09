Функция называется "Оставлять звук в наушниках" и позволяет контролировать, куда именно передается аудиопоток с iPhone, рассказывает 24 Канал со ссылкой на.

В чем заключается проблема?

Многие пользователи AirPods и других беспроводных наушников знакомы с ситуацией, когда ты слушаешь музыку или подкаст, и вдруг без всякого предупреждения звук перестает звучать в наушниках и начинает греметь из автомобильных динамиков или Bluetooth-колонки рядом. Это неудобно, а иногда может поставить в очень неловкую ситуацию, особенно когда рядом другие люди.

В iOS 26 Apple добавила новую опцию, которая напрямую избавляет пользователей от этой неприятной проблемы. В системе появилась настройка "Keep Audio with Headphones" (Продолжить использовать наушники) – оно позволяет принудительно держать звук в AirPods или других Bluetooth-наушниках, даже если к iPhone подключаются колонки, автомобиль или другие устройства. Фактически пользователь получает больше контроля над тем, куда именно отдается аудиопоток.

Как это работает и как настроить новую функцию?

По описанию Apple, смысл этой опции прост: когда вы пользуетесь AirPods или другими беспроводными наушниками, звук продолжает проигрываться именно в них, даже если к iPhone подключаются другие устройства – например, авто, домашние колонки или другая акустика. Это избавляет от "перехвата" звука сторонними Bluetooth-системами с агрессивным автоматическим подключением.

Важно! Функция выключена по умолчанию, поэтому тем, кто сталкивается с этой проблемой, стоит отдельно ее включить.

Активировать функцию можно всего в несколько нажатий на iPhone:

Откройте приложение "Параметры" на iPhone с iOS 26.

Перейдите в раздел "Общие".

Выберите пункт "AirPlay и Непрерывность".

Найдите переключатель "Продолжить использовать наушники" и включите его.



Как выключить автоматическое переключение звука с AirPods / Скриншоты 24 Канала

После этого iPhone больше не будет пытаться автоматически переключить звук с наушников на любое другое устройство воспроизведения, как только оно появится рядом и попытается присоединиться. Если вы захотите специально вывести звук на авто или колонку, это и в дальнейшем можно будет сделать вручную через меню выбора аудиоустройства.

Зачем это вообще нужно?

Части пользователей может нравиться старый подход, когда звук сам переключается на колонки автомобиля – именно поэтому Apple оставила это поведение по умолчанию, а новую опцию сделала выключенной. Но для тех, кто хочет стабильности, приватности и контроля – "Keep Audio with Headphones" значительно упростит жизнь.

Вероятно, появление этого переключателя связано с развитием поддержки автоматического переключения CarPlay в iOS 26: система лучше работает с авто, поэтому пользователям дали больше контроля, чтобы избежать нежелательных сценариев.

Новая настройка логично дополняет другие параметры в меню "AirPlay & Continuity", где можно управлять тем, как iPhone взаимодействует с автомобилем, Mac, HomePod и другими устройствами поблизости. В итоге, владелец iPhone сам решает, где будет его звук - а не полагается на капризы Bluetooth.