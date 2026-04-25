Які файли не варто зберігати у хмарі – 4 головні категорії

Хмарні сервіси зручні для зберігання даних, але не всі файли варто туди завантажувати. Деякі типи документів можуть становити серйозний ризик у разі витоку або злому.

Хмарні сховища давно стали популярними інструментами для резервного копіювання та доступу до даних із будь-якого пристрою. Проте навіть найзахищеніші сервери не гарантують повної безпеки, тому певні категорії файлів краще залишати лише на локальних носіях. Про це пише BGR.

Які файли краще тримати тільки локально?

Перш за все йдеться про документи з персональними даними. Це можуть бути скани паспорта, посвідчення водія, свідоцтва про народження або інші файли, які містять повне ім’я, дату народження, адресу чи номери документів. У разі витоку така інформація значно спрощує крадіжку особистості – зловмисники можуть оформлювати кредити, відкривати рахунки або здійснювати покупки від вашого імені.

Ще одна ризикована категорія – фінансові документи. Банківські виписки, податкові декларації, рахунки або інвестиційні звіти містять критично важливу інформацію про ваші фінанси. У разі компрометації ці дані можуть бути використані для доступу до рахунків або шахрайських операцій. Саме тому такі файли рекомендують зберігати на локальних носіях, наприклад, зовнішніх жорстких дисках.

Як пише Lock.pub, медичні дані також потребують підвищеного захисту. Хоча фітнес-трекери та застосунки вже збирають певну інформацію, повні медичні записи краще довіряти лише лікарям або спеціалізованим захищеним системам. У разі витоку такі дані можуть використовуватися не лише для шахрайства, а й для отримання доступу до медичних послуг або рецептів від імені пацієнта.

Окремо варто згадати юридичні документи. Заповіти, договори, довіреності чи документи на власність є надзвичайно конфіденційними. Якщо вони потраплять до сторонніх осіб, це може призвести до серйозних наслідків – від шантажу до спроб підробки або використання у шахрайських схемах.

Експерти радять використовувати хмару для менш чутливих файлів – фото, відео або робочих документів. Натомість особисту та конфіденційну інформацію краще зберігати офлайн – на захищених носіях або навіть у паперовому вигляді.