Облачные хранилища давно стали популярными инструментами для резервного копирования и доступа к данным с любого устройства. Однако даже самые защищенные серверы не гарантируют полной безопасности, поэтому определенные категории файлов лучше оставлять только на локальных носителях. Об этом пишет BGR.

Какие файлы лучше держать только локально?

Прежде всего речь идет о документах с персональными данными. Это могут быть сканы паспорта, водительского удостоверения, свидетельства о рождении или другие файлы, содержащие полное имя, дату рождения, адрес или номера документов. В случае утечки такая информация значительно упрощает кражу личности – злоумышленники могут оформлять кредиты, открывать счета или совершать покупки от вашего имени.

Еще одна рискованная категория – финансовые документы. Банковские выписки, налоговые декларации, счета или инвестиционные отчеты содержат критически важную информацию о ваших финансах. В случае компрометации эти данные могут быть использованы для доступа к счетам или мошеннических операций. Именно поэтому такие файлы рекомендуют хранить на локальных носителях, например, внешних жестких дисках.

Как пишет Lock.pub, медицинские данные также нуждаются в повышенной защите. Хотя фитнес-трекеры и приложения уже собирают определенную информацию, полные медицинские записи лучше доверять только врачам или специализированным защищенным системам. В случае утечки такие данные могут использоваться не только для мошенничества, но и для получения доступа к медицинским услугам или рецептов от имени пациента.

Отдельно стоит упомянуть юридические документы. Завещания, договоры, доверенности или документы на собственность являются чрезвычайно конфиденциальными. Если они попадут к посторонним лицам, это может привести к серьезным последствиям – от шантажа до попыток подделки или использования в мошеннических схемах.

Эксперты советуют использовать облако для менее чувствительных файлов – фото, видео или рабочих документов. Зато личную и конфиденциальную информацию лучше хранить оффлайн – на защищенных носителях или даже в бумажном виде.