Согласно отчету Access Now и коалиции #KeepItOn, 2025 год стал худшим за всю историю наблюдений по интернет-ограничениям. В течение года зафиксировали 313 отключений в 52 странах, и впервые в список нарушителей попали сразу семь новых государств. Об этом пишет Tech radar.

Смотрите также ЕС хочет заставить Google делиться данными поиска с конкурентами

Как меняется цензура интернета в мире?

Эксперты отмечают, что ни один день года не прошел без как минимум одного случая блокировки связи. Основной причиной остаются конфликты – на них пришлось 125 инцидентов в 14 странах.

В то же время меняется сам характер цензуры. Вместо полного отключения интернета правительства все чаще выбирают точечные ограничения. Речь идет о блокировании отдельных платформ, сервисов и каналов коммуникации.

Этот подход позволяет уменьшить экономические потери, которые в 2025 году оцениваются примерно в 19,7 млрд долларов. Полное отключение парализует бизнес и ежедневные операции, поэтому власти ищут более "точечные" инструменты воздействия.

Как говорится в отчете Access Now, одним из главных трендов стала блокировка социальных сетей и мессенджеров. За год зафиксировано 94 случая ограничений доступа к таким платформам, как WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok и Telegram в 40 странах. Это больше, чем 77 случаев в 2024 году.

Хотя такие ограничения выглядят менее радикальными, на практике они часто имеют тот же эффект. Люди используют эти сервисы для работы, бизнеса и связи, поэтому их блокировка фактически изолирует пользователей.

В ответ пользователи массово обращаются к VPN-сервисам. Например, Proton VPN зафиксировал рост загрузок до 35 000% в 62 странах. Такие всплески стали индикатором того, что правительства ограничивают доступ к сети.

Однако власти начали активно бороться и с этими инструментами. В некоторых регионах вводят запреты на VPN, штрафы и даже уголовную ответственность. Например, в регионе Джамму и Кашмир проводили проверки телефонов и открывали дела против пользователей.

Кроме VPN, под давление попадает и спутниковый интернет, в частности Starlink. В 2025 году зафиксировали 14 случаев ограничения альтернативных каналов связи в семи странах – это значительно больше, чем годом ранее.

В Иране приняли закон, который криминализирует использование несанкционированных интернет-инструментов, включая спутниковую связь. В Мьянме власти конфискуют оборудование и задерживают поставщиков услуг.

В 2026 году эта тенденция только усиливается. В Иране уже начали глушить сигналы спутникового интернета, а в Уганде власти приказали отключить терминалы Starlink перед общенациональным отключением сети во время выборов.

Еще одним новым инструментом контроля становится так называемый "белый список". В отличие от блокировки отдельных сайтов, этот подход предусматривает доступ только к ограниченному перечню разрешенных ресурсов. Другие сервисы остаются недоступными по умолчанию.

Такие системы активно развивают Россия и Иран, что свидетельствует об усилении цифрового контроля.

Несмотря на рост цензуры, международное сообщество пытается реагировать. Международный уголовный суд признал связь между интернет-блокировками и нарушениями прав человека. В то же время коалиции призывают правительства не атаковать цифровую инфраструктуру во время конфликтов.

Важную роль играют и сами пользователи. Люди продолжают находить способы обходить ограничения, распространять информацию и документировать события, даже рискуя безопасностью.

Отчет показывает четкую тенденцию – интернет не просто ограничивают, а постепенно трансформируют в контролируемую среду, где доступ к информации все больше зависит от решений государства.