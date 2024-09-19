5 функцій iPhone 16 Pro, які вже давно є в телефонах на Android

Моделі iPhone 16 Pro мають кілька помітних оновлень, але багато з цих "нових" функцій присутні на телефонах Android вже багато років. Техно ентузіасти часто звинувачують Apple в копіюванні функцій з інших платформ та заяв про те, що це реалізовано вперше, але Apple має рацію – ці функції справді вперше з'являються на iPhone.

Ось п'ять ключових функцій Apple, які дебютували раніше на пристроях Android, на які Техно 24 хоче звернути особливу увагу, оскільки, хоч вони й не нові, але працюють по своєму на iPhone.

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Виділена кнопка камери

Однією з визначних особливостей серії iPhone 16 є нова кнопка керування камерою – ємнісна сенсорна кнопка, розташована під кнопкою живлення. Вона дозволяє користувачам швидко отримати доступ до програми "Камера", регулювати зум легким натисканням або точно налаштовувати діафрагму, баланс білого і витримку подвійним натисканням.

Однак ця функція не є абсолютно новаторською. Смартфони Sony серій Xperia 1 та Xperia 5 вже багато років мають спеціальну кнопку спуску затвора камери, хоча і з більш обмеженою функціональністю. У той час як кнопка Sony призначена насамперед для запуску камери та створення фотографій, реалізація Apple забезпечує більш просунуті елементи керування та інтеграцію зі сторонніми застосунками.

Надширококутна камера на 48 Мп

iPhone 16 Pro також отримає вирішення давньої проблеми, впровадженням надширококутного датчика камери на 48 Мп, порівняно з попередньою версією на 12 Мп. Це оновлення повинно призвести до більш чітких, якісних надширококутних знімків навіть в умовах низької освітленості.

Втім, телефони на Android вже просунулися в цьому напрямку. Наприклад, OnePlus 10 Pro, випущений у 2022 році, оснащений 50-мегапіксельним надширококутним об'єктивом, а сьогодні високомегапіксельні надширококутні камери поширені як у флагманських, так і в пристроях Android середнього класу, таких як Vivo V40 Pro, наприклад.

Запис відео 4K/120FPS

Ще одна нова функція iPhone 16 Pro – можливість записувати відео у форматі 4K зі швидкістю 120 кадрів в секунду (FPS), навіть у форматі Dolby Vision. Користувачі також можуть регулювати частоту кадрів після запису для більшого контролю над сповільненим відео.

Однак це не є унікальною особливістю Apple. Флагмани Android, такі як Samsung Galaxy S24 Ultra і Xiaomi 14 Ultra, обидва випущені в 2024 році, вже пропонують запис 4K зі швидкістю 120 кадрів в секунду, демонструючи, що Apple наздоганяє конкурентів у сфері відеозапису.

Підтримка Wi-Fi 7

Хоча це не було додатково окреслено під час презентації, всі моделі iPhone 16 підтримують Wi-Fi 7, що забезпечує вищу швидкість і надійне з'єднання в декількох частотних діапазонах (2,4 ГГц, 5 ГГц і 6 ГГц).

Знову ж таки, пристрої на базі Android в цьому плані виявилися попереду. Флагманські моделі, такі як Samsung Galaxy S23 Ultra та Google Pixel 8, випущені у 2023 році, вже мають Wi-Fi 7, що свідчить про те, що Apple впроваджує те, що вже стало стандартом на телефонах Android високого класу.

Швидша зарядка USB-C

Перехід Apple на USB-C в iPhone 16 забезпечує швидшу швидкість заряджання, як повідомляється, до 39 Вт, порівняно з 20-27 Вт у попередньому поколінні. Це покращення можна тільки вітати, але воно все ще не дотягує до можливостей швидкої зарядки багатьох телефонів на Android.

Наприклад, Samsung Galaxy S24 Ultra підтримує зарядку потужністю 45 Вт, а такі пристрої, як OnePlus 12, – до 80 Вт. Моделі Android середнього класу, такі як OnePlus 12R і Honor 200 Pro, також перевершують нові швидкості зарядки Apple.

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На завершення слід зазначити, що хоча iPhone 16 Pro пропонує деякі вдосконалення, багато з його ключових функцій вже деякий час доступні на пристроях Android. А проте, здатність Apple вдосконалювати і виводити на ринок ці функції залишається сильною стороною компанії, оскільки вона часто робить це набагато краще враховуючи власний досвід та бачення.