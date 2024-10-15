Ваш Android смартфон має унікальний захід від крадіжок і ось як його активувати

Компанія Google реалізувала в операційній системі Android функції захисту від крадіжок. Їхня головна мета – захист особистої інформації в разі викрадення смартфона. Ці функції підвищують безпеку пристрою, автоматично блокуючи його при виявленні підозрілої активності, що дає користувачам більше спокою на випадок, якщо їхній пристрій потрапить до чужих рук.

Як працюють нові функції і як їх налаштувати та активувати, далі розкаже редакція Техно 24, яка ознайомилася з особливостями роботи нововведення.

Читайте на сайті Корисні функції вашого Android смартфона, про які ви могли не знати

Як працюють функції захисту від крадіжок в Android?

Просунуті користувачі Android знають, що їхня операційна система ніколи не мала спеціальних вбудованих функцій захисту смартфона від крадіжок. Хоч інструмент "Знайти мій пристрій" міг допомогти відшукати, заблокувати або стерти загублений пам'ять із загубленого пристрою, не було ніяких спеціальних засобів захисту від крадіжки.

Тепер Google вирішила закрити цю прогалину трьома новими функціями безпеки на пристрої:

Блокування при крадіжці,

Блокування офлайн-пристрою,

Віддалене блокування (Remote Lock).

Функція Блокування при крадіжці автоматично блокує ваш телефон, якщо виявляє раптовий підозрілий рух, наприклад, коли хтось вихоплює ваш пристрій і тікає. Використовуючи дані з датчиків телефону, Wi-Fi та підключених пристроїв, Android може визначити, чи був ваш телефон викрадений, і негайно заблокувати екран.

Друга функція, Блокування офлайн-пристрою, гарантує, що ваш телефон захищений, навіть якщо він не підключений до Інтернету. Це особливо корисно, якщо злодій вимкне ваш телефон, щоб вимкнути відстежування. Блокування офлайн-пристрою також активується, якщо хтось неодноразово вводить неправильний пароль.

Нарешті, Remote Lock дозволяє користувачам віддалено заблокувати свій телефон на сайті android.com/lock і ввівши свій номер телефону. Після активації цієї функції телефон можна буде розблокувати лише оригінальним методом блокування екрана, що дає додатковий час для відновлення даних облікового запису або використання програми "Знайти мій пристрій" для повного очищення телефону.

Як налаштувати функції захисту від крадіжки в Android

Ці нові інструменти безпеки поступово впроваджуються на всіх пристроях під управлінням Android 10 або новішої версії, і деякі користувачі вже бачать їх на своїх пристроях Pixel.

Щоб активувати ці функції, відкрийте програму "Налаштування", знайдіть "Захист від крадіжки" або перейдіть до служб Google і виберіть "Захист від крадіжки". Звідти ви можете увімкнути Блокування при крадіжці, Блокування офлайн-пристрою та Віддалене блокування для максимальної безпеки.

Вам буде цікаво 5 функцій iPhone 16 Pro, які вже давно є в телефонах на Android

Хоча ці функції не є стовідсотково надійними, вони підвищують шанси захистити дані користувача, якщо ваш пристрій потрапить до рук зловмисників. Крім того, ці функції суттєво ускладнять злодіям можливість отримання вигоди від викрадених пристроїв.