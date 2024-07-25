Ці три павербанки потрібно мати вдома, щоб легко пережити відключення світла

Щоденні відключення електроенергії стали частиною нашого життя. Вони тривають годинами та порушують звичний темп нашого життя. Але їх наслідки можна легко подолати маючи вдома павербанк, а краще три.

Окремі павербанки для різних ґаджетів це хороша ідея, адже вам не потрібно постійно носити один павербанк до різних пристроїв та перейматися через те, що він швидко розрядиться. Крім того, три окремих ґаджета в різних місцях квартири буває неможливо підключити до одного джерела. Техно 24 рекомендує звернути увагу на такі три види павербанків.

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Павербанк для смартфона (10 000 мАг)

Окремий павербанк для смартфона, це завжди зручно, адже ви можете взяти його із собою будь-куди, покласти в сумку чи рюкзак і для одного пристрою не обов'язково купувати громіздкий потужний павербанк.

Рекомендуємо розглянути моделі ємністю 10 000 мАг. Цього вистачить для майже трьох повних зарядок смартфона протягом дня. Навіть якщо ви дуже активно користуєтеся телефоном протягом дня – цього більше ніж достатньо на цілу добу, щоб мати повністю автономне живлення для вашого ґаджета.

Більшість таких павербанків сьогодні мають кілька зарядних портів, а це обов'язково стане вам у пригоді, якщо потрібно буде зарядити навушники, або смарт-годинник.

Павербанк для ноутбук (від 20 000 мАг)

, як вибрати павербанк для смартфона ми писали в окремому матеріалі, який допоможе вам краще розібратися у цьому питанні та зробити правильний вибір.

Для тих, хто покладається у своїй роботі чи навчанні на ноутбук, обов'язково потрібен потужний павербанк щонайменше від 20 000 мАг. Така запасна батарея може забезпечити мінімум одну зарядку ноутбука, дозволяючи вам підтримувати продуктивність протягом одного робочого дня навіть без світла.

При виборі павербанка від ноутбука діє правило "чим потужніший павербанк, тим краще для користувача". Однак варто звернути увагу на інші характеристики як павербанка, так і ноутбука.

По-перше , павербанк повинен видавати щонайменше 12 вольт, щоб мати можливість підзарядити батарею вашого ноутбука.

, павербанк повинен видавати щонайменше 12 вольт, щоб мати можливість підзарядити батарею вашого ноутбука. По-друге, вам може знадобитися спеціальний перехідник для входу живлення для вашого ноутбука, або ж він повинен підтримувати можливість зарядки за допомогою USB-C, що навіть сьогодні вміє далеко не кожен бюджетний ноутбук.

Спеціальний павербанк для роутера

У нас також є окремий матеріал про те, як обрати павербанк для ноутбука . Тут ви знайдете усі відповіді на питання, які допоможуть зробити правильний вибір.

Такий павербанк допоможе вам забезпечити у своєму помешканні автономний інтернет, який не залежатиме від того є електрика чи немає. Це може бути як звичайнісінький павербанк від 10 000 мАг з можливістю зарядки 5 вольт/ 9 вольт/ 12 вольт і перехідником, так і спеціальний блок безперебійного живлення, який має свої переваги.

Якщо зі звичайним павербанком все зрозуміло: просто підключаємо кабель живлення до роутера та USB входу павербанка і все працює, то з ДБЖ ситуація дещо інша, хоча все теж достатньо просто.

Вам необхідно спершу сам ДБЖ підключити у звичайну розетку, а потім вже до нього за допомогою спеціальних перехідників (які зазвичай комплектуються) його підключити до роутера та абонентського термінала (якщо у вас GPON мережа).

Перевага ДБЖ у тому, що його не потрібно окремо заряджати чи знімати – він самостійно заряджається від мережі і в безперебійному режимі перемикає заряд на батареї так, що ви навіть не помітите, що в помешканні зникло світло, адже інтернет продовжить працювати.

У нас є великий матеріал про те, що таке джерело безперебійного живлення для роутера, як його правильно підключити та які у нього переваги перед звичайним павербанком.

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Тримайте ваші павербанки зарядженими

Пам'ятайте, що ефективність павербанків залежить від рівня їх заряду. Щоб переконатися, що вони будуть готові, коли вам це потрібно, дотримуйтесь цих порад: