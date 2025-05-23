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Техно Інтернет У Дії тимчасово зупинять деякі послуги: що та коли не працюватиме
23 травня, 17:18
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У Дії тимчасово зупинять деякі послуги: що та коли не працюватиме

Олександр Гайдамашко
Основні тези
  • У період з 24 по 27 травня деякі сервіси для водіїв у Дії та Кабінеті водія не працюватимуть через технічне обслуговування реєстрів.
  • Послуги, які будуть недоступні: заміна посвідчення водія, перереєстрація авто, шеринг авто, бронювання номерних знаків та інші.
  • Сервіси в Дії відновлять роботу 28 травня.

У період з 24 по 27 травня, тобто з суботи по вівторок, у Дії та Кабінеті водія тимчасово не працюватимуть деякі сервіси для водіїв. Це пов’язано з проведенням технічного обслуговування Єдиного державного реєстру транспортних засобів та Реєстру адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху.

Деталі

У зазначений період користувачі не зможуть скористатися низкою електронних послуг, повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційне оголошення в телеграм-каналі сервісу.

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Зокрема, будуть недоступні:

  • заміна посвідчення водія;
  • перереєстрація автомобіля;
  • шеринг авто (додавання належного користувача);
  • бронювання номерних знаків;
  • продовження терміну платного зберігання номерних знаків.

Також протягом цих днів не працюватиме електронний обмін із системами інших органів і суб’єктів, що взаємодіють із реєстрами. 

З огляду на це, користувачам рекомендують заздалегідь спланувати купівлю, продаж авто або заміну водійського посвідчення в період доступності сервісів.

За інформацією пресслужби, вже з середи, 28 травня, сервіси в Дії знову будуть працювати у звичному режимі.

Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що в Дії з’являться платні сервіси, а першим стане шеринг документів, зокрема передача електронних копій документів для банків. У майбутньому платними стануть також сервіси Дія.Підпис та Dія.OAuth. Крім того, Міністерство цифрової трансформації працює над перетворенням Дії на державну компанію з можливістю IPO і розвитком її як маркетплейсу та AI-агента для громадян. Сервіс починає новий етап розвитку через монетизацію, з першими очікуваними прибутками в червні 2025 року.