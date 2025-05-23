Деталі
У зазначений період користувачі не зможуть скористатися низкою електронних послуг, повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційне оголошення в телеграм-каналі сервісу.
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Зокрема, будуть недоступні:
- заміна посвідчення водія;
- перереєстрація автомобіля;
- шеринг авто (додавання належного користувача);
- бронювання номерних знаків;
- продовження терміну платного зберігання номерних знаків.
Також протягом цих днів не працюватиме електронний обмін із системами інших органів і суб’єктів, що взаємодіють із реєстрами.
З огляду на це, користувачам рекомендують заздалегідь спланувати купівлю, продаж авто або заміну водійського посвідчення в період доступності сервісів.
За інформацією пресслужби, вже з середи, 28 травня, сервіси в Дії знову будуть працювати у звичному режимі.
Нагадаємо, раніше також повідомлялося, що в Дії з’являться платні сервіси, а першим стане шеринг документів, зокрема передача електронних копій документів для банків. У майбутньому платними стануть також сервіси Дія.Підпис та Dія.OAuth. Крім того, Міністерство цифрової трансформації працює над перетворенням Дії на державну компанію з можливістю IPO і розвитком її як маркетплейсу та AI-агента для громадян. Сервіс починає новий етап розвитку через монетизацію, з першими очікуваними прибутками в червні 2025 року.